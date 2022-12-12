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Киноафиша Новости Павел Прилучный наживает себе врага в лице Павла Майкова в трейлере фильма «Мажор в Сочи»

Павел Прилучный наживает себе врага в лице Павла Майкова в трейлере фильма «Мажор в Сочи»

12 декабря 2022 09:55
Павел Прилучный наживает себе врага в лице Павла Майкова в трейлере фильма «Мажор в Сочи»

Долгожданное продолжение истории Игоря Соколовского выйдет уже на следующей неделе.

«Кинопоиск» опубликовал трейлер фильма «Мажор в Сочи», который является полнометражным продолжением знаменитого российского сериала «Мажор». Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Виталия Корниенко («Тетя Марта»), Павел Чинарев («Зверобой»), Роман Евдокимов («Аманат») и Павел Майков («Сибирский цирюльник»).

По сюжету, Игорь Соколовский (Прилучный) вместе с дочерью Соней (Корниенко) переезжает жить в Краснодарский край, сменив московский шум и пробки на живописные виды природы и извилистые серпантины. Герой хочет открыть в этих местах свой собственный отель, но с самого начала все его планы идут наперекосяк: в отеле устраивают погром, а затем Соколовский переходит дорогу местному авторитету (Майков) и его сыну-мажору (Евдокимов). Желая преподать Игорю урок, негодяи начинают готовить план мести.

Режиссером фильма выступил Никита Власов, ранее работавший над шоу «В Бореньке чего-то нет» и киноальманахом «Иваново счастье. Новые истории». Сценарий написал Савва Минаев, создатель детективных сериалов «За час до рассвета» и «Художник».

«Мажор в Сочи» выйдет на экраны 22 декабря этого года.

Фото: Кинопоиск
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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