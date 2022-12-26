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Киноафиша Новости Дэвид Теннант противостоит злодею Нилу Патрику Харрису в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»

Дэвид Теннант противостоит злодею Нилу Патрику Харрису в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»

26 декабря 2022 10:36
Дэвид Теннант противостоит злодею Нилу Патрику Харрису в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»

Также в ролике появился пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы.

Телеканал BBC представил трейлер спецвыпуска сериала «Доктор Кто», приуроченного к 60-летию научно-фантастического шоу. Главные роли в специальных эпизодах исполнили Дэвида Теннант («Благие знамения»), Кэтрин Тейт («Офис») и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).

Трейлер начинается со сцены, в которой Донна Ноубл (Тейт) говорит, что ей кажется, будто она забыла важную и прекрасную часть своей жизни. Судя по всему, она до сих пор не помнит Доктора (Теннант) и их совместные приключения. Затем мы видим, как путешественнику во времени приходится столкнуться с жуткими монстрами под предводительством загадочного злодея (Патрик Харрис), который заявляет, что его шоу лишь начинается. Доктор говорит, что если Донна вспомнит его, то она может умереть. Однако, судя по всему, он все же решается бросить вызов судьбе и встретиться со своей старой напарницей. В следующих кадрах нам показывают, как он попадает в ее дом, хоть мать Донны Сильвия (Жаклин Кинг) и пытается всячески воспрепятствовать их воссоединению.

Кроме старых героев, в ролике также можно увидеть короткие отрывки с участием персонажей будущих сезонов, например, Роуз в исполнении Ясмин Финни и пятнадцатого Доктора Кто, сыгранного Шути Гатвой.

Спецвыпуск «Доктора Кто» выйдет на экраны в ноябре 2023 года.

Фото: BBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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