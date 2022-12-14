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Киноафиша Новости Пэтти Дженкинс высказалась о ситуации с «Чудо-женщиной 3» и своим фильмом по «Звездным войнам»

Пэтти Дженкинс высказалась о ситуации с «Чудо-женщиной 3» и своим фильмом по «Звездным войнам»

14 декабря 2022 10:58
Пэтти Дженкинс высказалась о ситуации с «Чудо-женщиной 3» и своим фильмом по «Звездным войнам»

На ее слова ответил Джеймс Ганн. 

Пэтти Дженкинс, создательница дилогии «Чудо-женщина», прокомментировала слухи об отмене «Чудо-женщины 3», а также рассказала о ситуации вокруг ее фильма по «Звездным войнам» под названием Rogue Squadron («Отряд изгоев»). Она выпустила серию постов в своих социальных сетях, написав:

«Эх… Я не из тех, кто любит выносить рабочие вопросы на публичное обозрение, но мне кажется, все же стоит прояснить ситуацию. Вот вам несколько фактов: я покинула проект Rogue Squadron после долгого и продуктивного процесса разработки, когда стало ясно, что мы не сможем закончить фильм достаточно быстро, потому что я не хотела откладывать начало съемок «Чудо-женщины 3». Однако продюсеры Lucasfilm все же предложили мне вернуться к Rogue Squadron после завершения работы над ней, на что я с радостью согласилась. Они заключили со мной новый контракт. Поэтому я все еще работаю над картиной, сейчас она также находится в активном производстве. Я не могу сказать, сможем ли мы довести ее до конца. Команда не будет делать никаких заявлений до окончания работы. Но я очень хочу увидеть то, что у нас получится в будущем».

Дженкинс заявила, что она не отказывалась от триквела «Чудо-женщины», хотя ранее инсайдерские источники Deadline сообщали, что она покинула проект из-за несогласия с политикой руководителей DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана:

«Когда в сети появилась информация о том, что «Чудо-женщины 3» не будет, меня ложно начали обвинять в том, что я сама убила проект или просто покинула его. Это неправда. Я никогда не уходила из проекта и была открыта к любым предложениям по третьей части. Но я поняла, что сейчас фильм просто не может быть снят. Студия DC переживает серьезные перемены, поэтому сейчас ей сложно принять решение о создании третьей части. Я не хочу, чтобы серия о Чудо-женщине закончилась таким образлм. Я люблю этого невероятного персонажа и очень горжусь тем, что сняла о ней две картины. И я желаю ей светлого будущего, со мной или без меня».

Позже на посты коротко ответил Ганн. Он подтвердил, что его с Сафраном отношение к Дженкинс было «исключительно дружелюбным и профессиональным».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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