Дэйзи Ридли снимется в мини-сериале об исчезновении Агаты Кристи

В основу фильма ляжет реальная история о том, как писательница пропала на одиннадцать дней.

Звезда галактической саги Lucasfilm Дэйзи Ридли получила роль в телевизионном проекте. Как передает The Wrap, британская актриса выступит в качестве исполнительницы главной роли и продюсера мини-сериала «Дело Кристи» (The Christie Affair), в котором речь пойдет об исчезновении знаменитой создательницы детективов.

В основу проекта ляжет одноименный бестселлер Нины де Грамон, в котором автор переосмыслила реальный факт, когда Агата Кристи бесследно пропала на одиннадцать дней. После своего возвращения создательница запутанных историй про Эркюля Пуаро заявляла, что ничего не помнит, а местные врачи сошлись во мнении, что у Кристи была временная амнезия.

Аннотация к оригинальному роману гласит, что действие разворачивается в 1926 году. Повествование будет вестись от лица Нэн О’Ди (Ридли), молодой любовницы мужа Агаты Кристи. У каждого секрета есть свои мотивы, и Нэн с Кристи окажутся связанны друг с другом так, как никто не мог даже предположить.

Литературный первоисточник адаптировала Джульетт Таухиди, ранее работавшая над мини-сериалом «Змей в Эссексе», костюмированной драмой «Воспоминания о будущем» и мелодрамой «С любовью, Рози». В продюсерскую команду вместе с Ридли вошли Эллен Голдсмит-Вейн, Рич Грин, Джереми Белл и Диджей Голдберг. Производством занимается студия Miramax TV.