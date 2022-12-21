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Киноафиша Новости Концерт группы BTS в Пусане выйдет в кинопрокат

Концерт группы BTS в Пусане выйдет в кинопрокат

21 декабря 2022 14:44
Концерт группы BTS в Пусане выйдет в кинопрокат

Запись выступления была дополнена новыми кадрами, дающими и «совершенно иной взгляд» на все шоу в целом.

Популярный южнокорейский бойз-бенд BTS объявил о том, что планирует выпустить в прокат запись своего бесплатного концерта Yet to Come, прошедшего в Пусане в октябре этого года. Мероприятие посетили более 50 тысяч человек, и теперь музыканты хотят показать это выступление своим фанатам по всему миру. Проект получил название BTS: Yet to Come in Cinemas («BTS: Yet to Come в кино»)

Специально для проката запись концерта была «переработана и улучшена», а также дополнена новыми кадрами, дающими и «совершенно иной взгляд» на все шоу в целом. Показы будет проходить в более чем 110 странах и регионах. Кроме того, запись можно будет увидеть в нескольких специальных форматах, включая ScreenX (показ с иммерсивным 270-градусным экраном), 4DX (имитация живой атмосферы концерта) и 4DX Screen (сочетание двух предыдущих форматов). Дополнительную информацию о записи и билетах на показы можно узнать на официальном сайте проекта.

Концерт Yet to Come был проведен в поддержку заявки Пусана на проведение Всемирной выставки 2030 года и представлял собой попытку познакомить мировую аудиторию со столицей Кореи и культурой этой станы. Всего в его рамках музыканты BTS исполнили 19 песен. Среди них прозвучали в том числе и любимые хиты самих участников группы, например, Dynamite, Butter и Idol. Также музыканты устроили первое концертное исполнение композиции Run BTS из своего июньского альбома Proof.

Продажа билетов на показы откроется 10 января. Сам прокат стартует 1 февраля.

BTS: Yet to Come in Cinemas станет уже пятой записью BTS, показанной в кино. Ранее группа также выпускала в прокат BTS Permission to Dance on Stage — Seoul: Live View в 2022 году, Break the Silence: The Movie в 2020 году, Bring the Soul: The Movie в 2019 году, и Burn the Stage: The Movie в 2018 году. Концерт в Пусане стал последним совместным выступлением BTS на неопределенный срок, так как участники группы были призваны на службу в армию Южной Кореи.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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