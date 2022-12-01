Харрисон Форд пренебрежительно хмыкает на Джейсона Сигела в тизере сериала «Психотерапия»

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал дебютный тизер десятисерийной комедии «Психотерапия» (Shrinking), ведущие роли в которой сыграли Джейсон Сигел и Харрисон Форд. Для голливудского ветерана это первая крупная роль на телевидении. В представленном ролике под умиротворяющую композицию Кида Кади Pursuit of Happiness представили весь основной каст и огласили официальную дату премьеры — сериал стартует с двух эпизодов 27 января следующего года, после чего серии будут выходить в еженедельном формате.

В центре сюжета комедийной драмы окажется горюющий о покойной жене психотерапевт (Сигел). Под воздействием скорби протагонист нарушает профессиональную этику и начинает говорить своим пациентам буквально все, что думает. На удивление, такой подход дает положительные результаты — это вносит кардинальные перемены не только в жизни людей, которых он лечит, но и благоприятно отражается на его собственном душевном состоянии.

Авторами проекта выступают создатель «Клиники» и «Теда Лассо» Билл Лоуренс, а также обладатель премии «Эмми» Бретт Голдстин и сам Сигел. Пилотную серию снял Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Лови момент»). Все упомянутые вошли в команду исполнительных продюсеров. В остальном актерском составе заняты Криста Миллер, Джессика Уильямс, Майкл Юри, Тилки Джонс, Лукита Максуэлл и Люк Тенни. За производство отвечает Warner Bros. Television.