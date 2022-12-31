Семейное кино: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы

В Новый год сказка приходит в наши дома и объединяет всех близких. Аромат мандаринов и хвои, сладкие гостинцы под елкой, сугробы за окном – что еще нужно для идеальных каникул в кругу семьи? Конечно же, хороший фильм! Киноафиша подобрала лучшие новогодние премьеры, которые можно посмотреть в кинотеатрах в эти праздники вместе с детьми.

Добрая и трогательная норвежская сказка о дружбе девочки и ожившего плюшевого медвежонка. Марианна встречает Тедди на рождественской ярмарке и понимает, что она мечтала о такой игрушке всю жизнь. Но медвежонка выигрывает другой человек. Тедди сбегает от нового хозяина, чтобы вернуться к девочке. Здесь есть и захватывающие приключения, и обаятельные персонажи, и, конечно, чарующая праздничная атмосфера – отличный вариант для семейного похода в кино! Кстати, фильм уже в прокате с 8 декабря.

Приключения Тедди

За последнее десятилетие «Елки» стали для российских зрителей почти таким же символом Нового года, как салат оливье и «Ирония судьбы». 1 декабря в этой серии семейных праздничных комедий вышла долгожданная девятая часть. Но если вы до сих пор не успели сходить в кино, не расстраивайтесь: фильм будут крутить в кинотеатрах все каникулы. На сей раз в центре событий оказываются жители деревни Глухарево, которые с нетерпением ждут приезда зарубежной знаменитости – Джеки Чана. Но когда становится понятно, что актер знать не знает о своих провинциальных «гастролях», на помощь глухаревцам приходят друзья их разных уголков страны. Теория шести рукопожатий снова в деле!

Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения

Елки 9

Экранизаций «Щелкунчика» много не бывает! Почти каждый год где-то в мире выходит очередной фильм, навеянный этим вечным сюжетом. На сей раз зрителей порадовала российская студия, причем не простой экранизацией, а красивым компьютерным мультфильмом. Отправьтесь вместе с девочкой Мари и ее друзьями в незабываемое волшебное путешествие! Юмор, романтика, захватывающие приключения, музыка Петра Чайковского и качественная анимация – то, что нужно уютным рождественским вечером!

Щелкунчик и волшебная флейта

Помните добрую философскую комедию с Виктором Хориняком о монахе-блогере? По многочисленным просьбам поклонников создатели выпустили вторую часть этой истории! Димонстр отказывается от городской суеты и остается служить в монастыре у отца Анатолия. Но вот беда: накануне важной исповеди старик падает и теряет память! Сперва он научил Диму верить, любить и бороться на стороне добра, а теперь самому парню предстоит сделать для Анатолия то же самое. Фильм имеет рейтинг 12+, однако детям старшего возраста и подросткам он придется по вкусу не меньше, чем их родителям!

Непослушник 2

В эти каникулы у российских зрителей есть уникальный шанс вновь увидеть знаменитый ирландский мультфильм 2014 года на большом экране! По случаю зимних праздников его решили повторно пустить в прокат. Еще бы! Оценка 8 из 10 на международных рейтинговых платформах, тысячи восторженных рецензий, северные легенды и самое настоящее волшебство – что может быть лучше в Новый год? Десятилетний Бен узнает, что его пропавшая несколько лет назад мама была мифической шелки – наполовину человеком, наполовину тюленем. Более того, его младшая сестренка Сирша унаследовала ее гены, и теперь девочку зовет к себе море. Бен вместе с сестрой отправляются на поиски своих корней.

Песнь моря

Режиссер Александр Котт экранизировал знаменитый рассказ Аркадия Гайдара о двух братьях. Чук, Гек и их мама отправляются из Москвы в путешествие, чтобы отметить Новый год вместе со своим папой, который работает на Крайнем Севере. В детских глазах эта обычная, на первый взгляд, поездка окрашивается в яркие сказочные цвета. Они исследуют таинственные Синие горы, встречают ямщика и даже Хозяйку Медной Горы. Фильм точно понравится как современным детям, так и их ностальгирующим родителям!

Чук и Гек. Большое приключение

29 декабря на большие экраны вышла пятая часть остроумного и заводного мультфильма о сказочном Иване, превратившемся из Дурака в Царевича, его жене Василисе и обаятельном друге Волке. Чего только не случалось в Тридевятом царстве: и нашествие врагов, и семейные неурядицы, и даже музыкальный конкурс. Однако Ивану по-прежнему не сидится на месте, и он продолжает искать приключения на свою голову. И успешно находит! Да такие, что его разом забывает все царство, включая даже любимую супругу. Похоже, герою придется заново показать всем, чего он стоит! Скучать не придется ни Серому Волку, ни юным зрителям!

Иван Царевич и Серый Волк 5

Павел Прилучный, Алина Алексеева, Оскар Кучера и даже Гарик Сукачев – новая семейная комедия «Елки-иголки» собрала настоящее созвездие отечественных знаменитостей. Здесь все так, как должно быть под Новый год: верящий в чудеса мальчик, взрослая «принцесса», ищущая настоящую любовь, и добрый волшебник, являющийся в неожиданном облике. Хотите вновь окунуться в детство? Тогда спешите в кино с 29 декабря.

Елки-иголки

Еще один рождественский сиквел для всей семьи – на сей раз французский. Фильм можно смотреть как в качестве продолжения предыдущей части 2013 года, так и как самостоятельную историю. Десятилетний Себастьян отправляется на каникулы к бабушке и знакомится с огромной и пушистой белоснежной собакой. Ее зовут Белль, и она сразу привязывается к мальчику, в то время как настоящий хозяин жестоко с ней обращается. Ребенок решает во что бы то ни стало спасти своего нового друга от обидчика. Невероятно трогательный приключенческий фильм для зрителей всех возрастов.

Белль и Себастьян: Новое поколение

И конечно же, эта подборка была бы неполной без долгожданного фильма по произведениям Эдуарда Успенского. В 1966 году любимый сказочник всего Советского Союза создал удивительную зверюшку из далекой апельсиновой страны – обаятельного и милого Чебурашку. А 1 января 2023 года на экраны выходит современный российский фильм про этого персонажа. Главные роли исполняют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и другие отечественные звезды первой величины. Пусть в скучный мир взрослых ворвутся аромат апельсинов, волшебство и приключения!