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Киноафиша Новости Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры

Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры

6 декабря 2022 17:15
Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры

Съемки начнутся весной.

В рамках очередного питчинга Фонда кино была оглашена официальная дата премьеры масштабного российского фэнтези «Волшебник Изумрудного города». Прокатная компания «Централ Партнершип» выпустит в кинотеатры очередное переосмысление знаменитой сказки 26 декабря 2024 года.

Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры

В центре сюжета современной экранизации произведения Александра Волкова окажется девочка Элли, попавшая в большую буду. Из-за злой колдуньи Гингемы главную героиню вместе с псом Тотошкой уносит жутким ураганом в удивительную страну Жевунов. Там она знакомится с новыми друзьями в лице Страшилы, Железного дровосека и Трусливого льва. Элли нужно как можно скорее вернуться домой. Вместе с новыми друзьями главная героиня отправится по желтой кирпичной дороге в загадочный Изумрудный город — там, по слухам, находится легендарный Волшебник, который способен исполнить их заветные желания.

Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры
Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры

Постановкой картины займется режиссер Игорь Волошин («Одержимая», «Медея», «Скорый «Москва-Россия»). Сценарий написал Тимофей Декин («Лучше, чем люди», «Кома», «Мира»). Актерский состав пока не огласили. Съемки «Волшебника Изумрудного города» начнутся следующей весной.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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