Российский фильм «Волшебник Изумрудного города» обрел дату премьеры

В рамках очередного питчинга Фонда кино была оглашена официальная дата премьеры масштабного российского фэнтези «Волшебник Изумрудного города». Прокатная компания «Централ Партнершип» выпустит в кинотеатры очередное переосмысление знаменитой сказки 26 декабря 2024 года.

В центре сюжета современной экранизации произведения Александра Волкова окажется девочка Элли, попавшая в большую буду. Из-за злой колдуньи Гингемы главную героиню вместе с псом Тотошкой уносит жутким ураганом в удивительную страну Жевунов. Там она знакомится с новыми друзьями в лице Страшилы, Железного дровосека и Трусливого льва. Элли нужно как можно скорее вернуться домой. Вместе с новыми друзьями главная героиня отправится по желтой кирпичной дороге в загадочный Изумрудный город — там, по слухам, находится легендарный Волшебник, который способен исполнить их заветные желания.

Постановкой картины займется режиссер Игорь Волошин («Одержимая», «Медея», «Скорый «Москва-Россия»). Сценарий написал Тимофей Декин («Лучше, чем люди», «Кома», «Мира»). Актерский состав пока не огласили. Съемки «Волшебника Изумрудного города» начнутся следующей весной.