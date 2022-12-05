Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»?
Закрытая главная героиня, таинственный Ксавье или жизнерадостная Энид?
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке
23 ноября на Netflix состоялась премьера сериала Тима Бертона «Уэнсдэй». Сюжет крутится вокруг девочки-подростка Уэнсдэй Аддамс, которая переходит учиться в новую школу. Там она лицом к лицу встречается с опасностями, расследует череду загадочных убийств, а еще находит много новых друзей. Пройди тест и узнай, на кого из учеников Академии Невермор ты похож больше всего?