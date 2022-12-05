«Одни из нас»: по словам Педро Паскаля, он мгновенно нашел общий язык с Беллой Рэмси

Постапокалиптический сериал выйдет на экраны в начале следующего года.

На фестивале Comic-Con 2022, прошедшем в бразильском городе Сан-Паулу на прошлой неделе, Педро Паскаль, исполнивший роль главного героя Джоэла в будущем постапокалиптическом сериале «Одни из нас», рассказал об опыте работы со своей экранной напарницей Беллой Рэмси, сыгравшей Элли. По словам актера, их дуэту сразу удалось найти общий язык:

«Белла очень помогла мне сориентироваться в мире «Одних из нас». Мы переживали этот опыт одновременно, поэтому между нами сразу возникла связь и мы мгновенно нашли общий язык».

Рэмси добавила:

«Я думаю, что величайшим достижением Элли стало то, что он смогла рассмешить Джоэла».

Кроме того, выяснилось, что создатель оригинальной игры Нил Дракманн и шоураннер Крэйг Мэйзин совместно работали над образами Джоэла и Элли, при этом позволяя «Белле и Педро сделать все остальное». Говоря о химии между двумя героями, Мэйзин сказал:

«Я думаю, все согласны с тем, что сердце каждого, кто проходит эту игру, разбивается в дребезги. Нил Дракманн создал потрясающую историю».

Далее Паскаль добавил:

«Для нас было важно качественно адаптировать важнейшие моменты из игры, которые знают все фанаты. Это была страшно ответственная работа, но в то же время — прекрасная возможность».

Игра «Одни из нас» повествует о суровом контрабандисте Джоэле, которому поручают доставить девочку Элли на другой конец разрушенной зомби-эпидемией Америки. Премьера экранизации состоится на HBO 15 января 2023 года.