Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели

«Идентификация» — из тех фильмов, о сюжете которых перед просмотром лучше вообще ничего не знать. Режиссер Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari») и сценарист Майкл Куни, взяв за основу роман Агаты Кристи «Десять негритят», создали нетипичный триллер, способный поставить в тупик даже изощренного в жанре зрителя.

Проливной дождь, дороги размыты, а молния непрерывно бьет по вывеске захудалого мотеля в глуши Невады, где вынуждены остановиться десять незнакомцев. Вскоре постояльцы начинают гибнуть один за другим при загадочных обстоятельствах.

Идентификация

Один из самых известных проклятых отелей в кинематографе — это, конечно же, «Оверлук» из «Сияния», снятого по роману Стивена Кинга. В год выхода фильм Стэнли Кубрика разгромили не только критики, но и сам автор оригинала, что не помешало экранизации обрести культовый статус.

Писатель Джек Торренс, преодолевающий глубокий творческий кризис, устраивается на работу смотрителем отдаленного отеля во время мертвого сезона. Вместе с ним сюда переезжают жена Венди и маленький сын Дэнни, страдающий от жутких видений. Семье предстоит провести в полной изоляции от внешнего мира пять месяцев. Вскоре после прибытия Торренсы сталкиваются с темным прошлым роскошного отеля.

Сияние

Был в творчестве «короля ужасов» еще один страшный отель «Дельфин», а точнее его номер 1408, в котором, согласно городской легенде, обитают призраки. В надежде разоблачить рекламный трюк пятизвездочной гостиницы, писатель Майк Энслин соглашается провести там ночь, не подозревая, каким кошмаром она обернется.

Швед Микаэль Хофстрем, конечно, не Кубрик, однако его камерный хоррор также стал большим хитом. Если в «Сиянии» с ума сходил неподражаемый Джек Николсон, то здесь изображать распад сознания пришлось Джону Кьюсаку, справившемуся с поставленной задаче не хуже мэтра. «1408» — качественный полуторачасовой аттракцион с мрачной атмосферой и одна из лучших экранизаций Кинга.

1408

В 1960 году на экраны вышел хоррор «Психо» — самый кассовый фильм в карьере великого Альфреда Хичкока, а также его последний триумф. Изобретенная им формула (маньяк с внешностью приятного молодого человека, серия жестоких убийств на почве психотравмы, субъективная камера) повлияла на становление в Италии джалло, а затем послужила основой для американского слэшера, тогда как знаменитую сцену в душе не спародировал разве что ленивый.

Как водится, «Психо» породил четыре бездарных сиквела и невесть зачем создававшийся ремейк Гаса Ван Сента. И лишь в 2013 году леденящая душу история обрела достойное развитие в формате телесериала.

«Мотель Бэйтсов», вдохновленный не столько фильмом Хичкока, сколько «Твин Пиксом», рассказывает о непростых взаимоотношениях вдовы Нормы Бейтс со своим сыном Норманом. В надежде начать с чистого листа, они переезжают в провинциальный Вайт-Пайн Бэй, где приобретают захудалый мотель и дом неподалеку. Вскоре Бейтсы понимают, что открыточный городок таит немало секретов.

Мотель Бейтса

В каждом сезоне ностальгической хоррор-антологии «Американская история ужасов» обыгрывается какую-нибудь тема, основанная на классических сюжетах из хорроров и городских легендах. Тут вам и дом с привидениями, и цирк уродов, и шабаш ведьм, и маньяк в летнем лагере, и многое-многое другое. Конечно же, за столько лет существования шоу авторы не могли не поведать нам историю об отеле, в котором творится всякая чертовщина. Пятый сезон вызвал неоднозначную реакцию зрителей, но, несомненно, оказался самым стильным. По сюжету детектив Джон Лоу из Лос-Анджелеса расследует череду убийств. Улики приводят копа в таинственную гостиницу «Кортез».

Американская история ужасов

В 1983 году была издана сказка «Ведьмы», написанная знаменитым британским писателем Роальдом Далем. Спустя семь лет ее экранизировал Николас Роуг, подарив миру одну из самых смелых детских кинокартин своего времени. Невзирая на обилие юмора, фильм сохранил мрачный тон первоисточника, а жуткому гриму позавидовал бы любой хоррор. И да, современная версия Роберта Земекиса уступает «Ведьмам» Роуга по всем статьям.

Маленький мальчик Люк приезжает вместе со своей бабушкой на море. По случайному стечению обстоятельств в их отеле проходит тайный съезд ведьм, цель которого – превращение всех английских детей в мышей. И только Люку по силам их остановить.

Ведьмы

Истории о проклятых отелях сохраняют популярность по сей день, о чем свидетельствует атмосферный хоррор «Комната 207», вышедший на малые экраны в 2022 году.

Египетский сериал поведает зрителям о событиях 1968 года, когда постояльцы респектабельного отеля начали гибнуть один за другим. Хозяин заведения отказывается верить в проклятия и считает происходящее чередой совпадений. Уже совсем скоро таинственный номер 207, стены которого пропитаны кровью, убедит его в обратном.