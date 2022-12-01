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Киноафиша Новости Роберт Де Ниро сыграет экс-президента США в политическом триллере от Netflix

Роберт Де Ниро сыграет экс-президента США в политическом триллере от Netflix

1 декабря 2022 14:51
Роберт Де Ниро сыграет экс-президента США в политическом триллере от Netflix

Для актера это будет первая ведущая роль в сериале.

Роберт Де Ниро продолжит сотрудничество с Netflix. Как передает Variety, голливудский ветеран договорился о главной роли в новом мини-сериале стриминга под названием «Нулевой день» (Zero Day). Деталей пока практически нет, но по жанру это будет многосерийный политический триллер, а пожилой актер воплотит в нем бывшего президента США.

Создателями и исполнительными продюсерами выступают сценаристы Ной Оппенхайм («Джеки», «Бегущий в лабиринте») и Эрик Ньюман («Нарко», «Реальная история»). Они разрабатывают проект совместно с лауреатом Пулитцеровской премии Майклом Шмидтом. Вместе с упомянутыми в производственную команду входят Джонатан Гликман («Уэнсдэй») и сам Де Ниро. Если все сложится благополучно, «Нулевой день» станет первой регулярной телевизионной ролью звезды за всю его многолетнюю карьеру.

Уже завтра у Де Ниро выходит криминальный боевик «Гнев во спасение». К выходу готовится еще ряд проектов при участии актера. Наиболее примечательные из них — дорогостоящий ретро-вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где он снялся вместе с Леонардо ДиКаприо, и гангстерская драма Барри Левинсона «Умники», в которой обладатель двух премий «Оскар» воплотит сразу двух персонажей.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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