Киану Ривз раскрыл новые детали спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли

Съемки боевика «Балерина» с Аной де Армас в главной роли, который является спин-оффом «Джона Уика», идут уже пятую неделю, однако о проекте пока известно лишь в общих чертах. Недавно подтвердилось, что в картине появится и сам Киану Ривз, однако объем его роли не уточнялся. В рамках недавнего фестиваля CCXP актер немного разъяснил ситуацию — он будет задействован лишь в нескольких сценах:

«Я обязан был отметиться в «Балерине», поэтому я появлюсь в нескольких сценах. Было мило. Они занимаются съемками прямо сейчас. Там все хорошо со сценарием и с историей в целом. С нетерпением жду премьеры».

Также Ривз поделился мыслями о персонаже Аны де Армас:

«Она играет женщину, попавшую в тиски суровых обстоятельств, из-за чего она жаждет мести. Все завязано на убийстве ее отца, и она должна найти виновных. Она еще слишком молода и толком не знает суть ситуации. Ей известен только сам факт того, что кто-то с татуировкой проник в дом и лишил ее родителя. Как известно из «Джона Уика», если в дело вовлечены люди с тату, то жди беды».

Наряду с Армас и Ривзом в «Балерине» появятся Анжелика Хьюстон, Иэн МакШейн и Лэнс Реддик, сыгравший в оригинальной киносерии консьержа отеля «Континенталь» Харона. Об участии последнего стало известно буквально на днях. Режиссурой «Балерины» занимается Лен Уайзман («Крепкий орешек 4.0»). Оригинальный сценарий под редакцией Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды») написал Шэй Хаттен («Армия мертвецов»).

Студия Lionsgate пока анонсировала дату премьеры.