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Киноафиша Новости Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр

Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр

1 декабря 2022 15:46
Сериал Fallout будет иметь собственный сюжет, не зависящий от оригинальных игр

Экранизация будет представлять собой совершенно новую историю.

Прояснилась важная деталь предстоящего сериала по мотивам игровой франшизы Fallout. Постапокалиптическая экшен-драма Amazon Prime Video будет представлять собой самостоятельную историю, но ее действие развернется во вселенной, показанной в оригинальных играх. Новостью в свежем подкасте Лекса Фридмана поделился глава студии-разработчика Bethesda Game Тодд Ховард:

«Раньше, когда речь заходила об экранизациях Fallout, нам обычно предлагали адаптировать третью или четвертую части игры — по мне, это глупая затея. У людей из Amazon все было иначе, поскольку они предложили сделать в игровой вселенной что-нибудь новенькое. Так что в грядущем сериале не будут пересказываться известные события. Новая история впишется в общую мифологию, при этом не ломая правила и каноны. По сути, она будет дополнять то, что показано в играх. Именно поэтому сериал смогу оценить даже те, кто не знаком с первоисточником».

Креативными кураторами масштабного шоу выступают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Обязанности шоураннеров-сценаристов разделили между собой Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Силиконовая долина»). В основной актерский состав вошли Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Зелия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.

Фото: Amazon Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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