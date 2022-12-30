Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»

После завершения «Игры престолов» в разработку были запущены сразу несколько потенциальных спин-оффов фэнтезийной саги, однако до малых экранов пока добрался лишь «Дом Дракона». В производстве очень много разнообразного материала, но некоторые из планируемых проектов пришлось заморозить из-за недавнего слияния Warner Bros. и Discovery, которое привело к крупным переменам внутри сервиса HBO Max. Комментарием по этому поводу недавно поделился в своем блоге создатель книжной вселенной Джордж Р.Р. Мартин:

«Некоторые из проектов продвигаются быстрее других, как это часто бывает в процессе разработки, но ни один из них еще не получил «зеленый свет», хотя мы на это очень надеемся… Возможно, в скором времени что-то изменится. Пару спин-оффов пришлось отложить в долгий ящик, но я не сказал бы, что на них поставили крест. Можно взять что-то с полки так же легко, как и поставить это на нее. Изменения внутри HBO Max, безусловно, оказали на нас огромное влияние».

В дополнение к этому писатель отметил, что он продолжает усиленно работать над телевизионной адаптацией «Диких карт» для видеосервиса Peacock и не забывает дописывать давно обещанные «Ветра зимы».

Премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится в 2024 году. В числе наиболее перспективных ответвлений «Игры престолов» — сериал про Джона Сноу с Китом Харингтоном, но о проекте пока очень мало информации.