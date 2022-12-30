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Киноафиша Новости Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»

Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»

30 декабря 2022 13:01
Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»

Некоторые из заявленных спин-оффов пришлось положить на полку.

После завершения «Игры престолов» в разработку были запущены сразу несколько потенциальных спин-оффов фэнтезийной саги, однако до малых экранов пока добрался лишь «Дом Дракона». В производстве очень много разнообразного материала, но некоторые из планируемых проектов пришлось заморозить из-за недавнего слияния Warner Bros. и Discovery, которое привело к крупным переменам внутри сервиса HBO Max. Комментарием по этому поводу недавно поделился в своем блоге создатель книжной вселенной Джордж Р.Р. Мартин:

«Некоторые из проектов продвигаются быстрее других, как это часто бывает в процессе разработки, но ни один из них еще не получил «зеленый свет», хотя мы на это очень надеемся… Возможно, в скором времени что-то изменится. Пару спин-оффов пришлось отложить в долгий ящик, но я не сказал бы, что на них поставили крест. Можно взять что-то с полки так же легко, как и поставить это на нее. Изменения внутри HBO Max, безусловно, оказали на нас огромное влияние».

В дополнение к этому писатель отметил, что он продолжает усиленно работать над телевизионной адаптацией «Диких карт» для видеосервиса Peacock и не забывает дописывать давно обещанные «Ветра зимы».

Премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится в 2024 году. В числе наиболее перспективных ответвлений «Игры престолов» — сериал про Джона Сноу с Китом Харингтоном, но о проекте пока очень мало информации.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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