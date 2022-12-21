Российский комедийный киберпанк: 1 января стартует сериал «Оливье и роботы»

Отечественный онлайн-кинотеатр «Иви» огласил официальную дату премьеры праздничного сериала «Оливье и роботы», который расскажет о жизни россиян в мире высоких технологий будущего. Релиз многосерийной научно-фантастической комедии состоится уже 1 января, а уже после праздников, 9-го и 10-го числа, шоу появится в эфире телеканала ТНТ.

Действие сатирического киберпанка развернется в 2030-х на заре эры продвинутых технологий. Сериал будет состоять из шести остроумных новелл, в которых передовые гаджеты стали частью обычного российского образа жизни. В обновленном мире люди могут спокойно перенести свое сознание в умный дом, преобразовать школьную учительницу в настоящего бойца смешанных единоборств, создать себе клонов-помощников и даже оказаться на скамье подсудимых за уничтожение бытовой техники. В каких-то моментах данные чудеса меняют народ, но во многом все остается на прежнем уровне. В эпизодах исследуются человеческие переживания, а также темы любви, верности, предательства и надежды.

В многочисленный актерский состав вошли Гоша Куценко, Евгений Сидихин, Юлия Топольницкая, Александр Баширов, Леонид Каневский, Егор Корешков, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Ольга Медынич, Семен Серзин, Сергей Муравьев, Илья Лыков, Валери Зоидова, Аскар Ильясов, Катя Гудина и Данила Якушев. Команду режиссеров составили Сергей Наумов, Сергей Филатов, Анатолий Колиев, Татьяна Палеева, Алексей Камынин и Александр Иринархов.