Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество
Сериалы, наполненные атмосферой зимних праздников.
Дэш и Лили (2020)
Восьмисерийный мини-сериал, вышедший на Netflix в конце 2020 года, быстро стал настоящей рождественской классикой. Основанное на серии янг-эдалт-романов шоу рассказывает о двух, на первый взгляд, абсолютно разных подростках. Дэш (Остин Абрамс) — меланхоличный старшеклассник, для которого Рождество — очередной повод почувствовать себя одиноким и несчастным. Шестнадцатилетняя Лили (Мидори Френсис), напротив, каждый год с нетерпением ждет приближения 25 декабря — даты, которая ассоциируется у нее с детством и семейным теплом. Как говорится, противоположности притягиваются. Именно по этой причине Дэш и Лили внезапно находят друг друга в огромном Нью-Йорке, переживают радость первой любви и впервые по-настоящему верят в чудеса.
Что случилось в Рождество (2020)
Немецкая трагикомедия «Что случилось в Рождество» — идеальный вариант для тех, кто чувствует себя слишком одиноким в зимние праздники. Главный герой сериала — музыкант-неудачник по имени Бастиан (Люк Мокриж) — упорно пытается построить большую карьеру в шоу-бизнесе. На рождественские каникулы герой вынужденно едет к родителям в провинциальный город Эйфель, где сталкивается с призраком прошлого в лице бывшей девушки Файн, когда-то променявшей его на более успешного Николаса (Лукас Райбер), который волею судьбы оказался родным братом Бастиана. Семейный сбор оборачивается настоящей драмой, когда любовный треугольник вновь собирается вместе. И только оставшись в полном одиночестве, главный герой наконец понимает всю суть священного праздника.
Рождественская охота (2019)
Еще одно драмеди, на этот раз от кинематографистов из Норвегии. Демонстративно отказываясь романтизировать атмосферу Рождества, создатели сериала «Рождественская охота» развенчивают популярный миф о теплом празднике, выворачивая наружу все минусы посиделок в «уютном» кругу семьи. Главная героиня — 30-летняя медсестра Йоханна (Ида Элиз Бох) — оказывается под массовым давлением родственников из-за своего незамужнего статуса. В панике Йоханна решается найти партнера «на скорую руку», но любовные метания в итоге приводят к неоднозначным результатам и понимаю того, что вынужденное одиночество всегда лучше бездушных отношений. Тем не менее неудачи в поиски второй половины лишь подначивают стремление Йоханны обрести счастье в любви.
Весело счастливо (2019)
Нетфликсовский митком «Весело счастливо» станет настоящей усладой для всех, кто ассоциирует рождественские каникулы с изматывающим стрессом, километровыми очередями в супермаркетах и бессмысленной тратой денег. В центре сюжета шоу находится глава типичного американского семейства Дон Куинн (Дэннис Куэйд), который открыто ненавидит праздники и делает все возможное, чтобы минимизировать уровень социального истерии, связанной с приближающимся Новым годом. Жизнь Дона значительно ухудшается, когда его младшая дочь решает спонтанно выйти замуж за бедного музыканта. Как можно догадаться, сюжет «Весело счастливо» медленно, но верно превращается в настоящую катастрофу, за которой тем не менее очень весело, а местами даже познавательно наблюдать.
Страна Рождества (2019)
Сериал, снятый по мотивам одноименной книги Джо Хилла («Рога»), использует атмосферу Рождества как фон для очень жуткой истории, в центре которой — бессмертный убийца Чарли Манкс (Закари Куинто), поглощающий души невинных детей. Как и Санта-Клаус, он приходит в канун 25 декабря, однако намерения у Манкса далеко не самые доброжелательные: он насилу забирает детей у безответственных родителей, а затем отправляет их в свой собственный инскейп — страну вечного Рождества, населенную не добрыми эльфами, а кровожадными демонами, находящимися в вечной жажде человеческой крови. Сериал, созданный каналом AMC, вероятно, не самый очевидный выбор на праздничные выходные. Тем не менее «Страна Рождества» определенно понравится всем, кто устал от однотипной кинематографической мишуры и хотел бы чего-то «эдакого».