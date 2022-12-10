Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество

Восьмисерийный мини-сериал, вышедший на Netflix в конце 2020 года, быстро стал настоящей рождественской классикой. Основанное на серии янг-эдалт-романов шоу рассказывает о двух, на первый взгляд, абсолютно разных подростках. Дэш (Остин Абрамс) — меланхоличный старшеклассник, для которого Рождество — очередной повод почувствовать себя одиноким и несчастным. Шестнадцатилетняя Лили (Мидори Френсис), напротив, каждый год с нетерпением ждет приближения 25 декабря — даты, которая ассоциируется у нее с детством и семейным теплом. Как говорится, противоположности притягиваются. Именно по этой причине Дэш и Лили внезапно находят друг друга в огромном Нью-Йорке, переживают радость первой любви и впервые по-настоящему верят в чудеса.

Дэш и Лили

Что случилось в Рождество (2020)

Немецкая трагикомедия «Что случилось в Рождество» — идеальный вариант для тех, кто чувствует себя слишком одиноким в зимние праздники. Главный герой сериала — музыкант-неудачник по имени Бастиан (Люк Мокриж) — упорно пытается построить большую карьеру в шоу-бизнесе. На рождественские каникулы герой вынужденно едет к родителям в провинциальный город Эйфель, где сталкивается с призраком прошлого в лице бывшей девушки Файн, когда-то променявшей его на более успешного Николаса (Лукас Райбер), который волею судьбы оказался родным братом Бастиана. Семейный сбор оборачивается настоящей драмой, когда любовный треугольник вновь собирается вместе. И только оставшись в полном одиночестве, главный герой наконец понимает всю суть священного праздника.

Что случилось в Рождество

Рождественская охота (2019)

Еще одно драмеди, на этот раз от кинематографистов из Норвегии. Демонстративно отказываясь романтизировать атмосферу Рождества, создатели сериала «Рождественская охота» развенчивают популярный миф о теплом празднике, выворачивая наружу все минусы посиделок в «уютном» кругу семьи. Главная героиня — 30-летняя медсестра Йоханна (Ида Элиз Бох) — оказывается под массовым давлением родственников из-за своего незамужнего статуса. В панике Йоханна решается найти партнера «на скорую руку», но любовные метания в итоге приводят к неоднозначным результатам и понимаю того, что вынужденное одиночество всегда лучше бездушных отношений. Тем не менее неудачи в поиски второй половины лишь подначивают стремление Йоханны обрести счастье в любви.

Рождественская охота

Весело счастливо (2019)

Нетфликсовский митком «Весело счастливо» станет настоящей усладой для всех, кто ассоциирует рождественские каникулы с изматывающим стрессом, километровыми очередями в супермаркетах и бессмысленной тратой денег. В центре сюжета шоу находится глава типичного американского семейства Дон Куинн (Дэннис Куэйд), который открыто ненавидит праздники и делает все возможное, чтобы минимизировать уровень социального истерии, связанной с приближающимся Новым годом. Жизнь Дона значительно ухудшается, когда его младшая дочь решает спонтанно выйти замуж за бедного музыканта. Как можно догадаться, сюжет «Весело счастливо» медленно, но верно превращается в настоящую катастрофу, за которой тем не менее очень весело, а местами даже познавательно наблюдать.

Весело счастливо

Сериал, снятый по мотивам одноименной книги Джо Хилла («Рога»), использует атмосферу Рождества как фон для очень жуткой истории, в центре которой — бессмертный убийца Чарли Манкс (Закари Куинто), поглощающий души невинных детей. Как и Санта-Клаус, он приходит в канун 25 декабря, однако намерения у Манкса далеко не самые доброжелательные: он насилу забирает детей у безответственных родителей, а затем отправляет их в свой собственный инскейп — страну вечного Рождества, населенную не добрыми эльфами, а кровожадными демонами, находящимися в вечной жажде человеческой крови. Сериал, созданный каналом AMC, вероятно, не самый очевидный выбор на праздничные выходные. Тем не менее «Страна Рождества» определенно понравится всем, кто устал от однотипной кинематографической мишуры и хотел бы чего-то «эдакого».