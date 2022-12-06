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Киноафиша Новости Фильм «Микки-17» с Робертом Паттинсоном получил дату релиза и первый тизер

Фильм «Микки-17» с Робертом Паттинсоном получил дату релиза и первый тизер

6 декабря 2022 14:05
Фильм «Микки-17» с Робертом Паттинсоном получил дату релиза и первый тизер

Создатель «Паразитов» готовит научно-фантастический триллер в духе «Марсианина» и «Луны 2112».

Студия Warner Bros. презентовала первый официальный тизер концептуального научно-фантастического триллера «Микки-17», сценаристом и режиссером которого выступает создатель «Паразитов» Пон Джун-хо. Тридцатисекундный ролик не богат на события, но в нем дали первое представление о персонаже Роберта Паттинсона и огласили официальную дату премьеры — многообещающая картина, по-прежнему находящаяся на стадии съемок, выйдет в мировой прокат 29 марта 2024 года.

В основу фильма лег роман Эдварда Эштона «Микки-7», получивший сравнение с «Марсианином» и «Луной 2112». Действие литературного первоисточника разворачивается в далеком будущем. В центре истории — экспедиция по колонизации заснеженной планеты Нифльхейм. На задание отправляют Микки — клона с частично восстановленной памятью. Он в буквально смысле расходный материал и уже неоднократно погибал во время миссии. В какой-то момент он начинает осознавать тяжесть своей ситуации и это ставит под угрозу всю операцию по освоению ледяного мира. Предполагается, что этот проект Пона Джун-хо будет заметно отличаться от оригинала, но насколько существенными окажутся расхождения с книгой, пока неизвестно.

Вместе Паттинсоном в картине снимаются Марк Руффало («Мстители: Финал»), Стивен Ян («Нет»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Наоми Аки («Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»). Производство курируют продюсерские компании Offscreen и Plan B.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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