Супергеройский блокбастер DC «Черный Адам» все-таки окажется прибыльным проектом

На днях Variety опубликовал статью, в которой говорилось, что из-за разочаровывающего проката «Черный Адам» может нанести студии Warner Bros. коммерческий урон до $100 млн. Теперь последовало оперативное опровержение. Несмотря на посредственную для проекта подобного калибра кассу, фильм не будет убыточным. Напротив, кинокомпания останется в плюсе и даже заработает от $52 млн до $72 млн.

Все это благодаря заниженному маркетинговому бюджету в $80 млн, успешному раннему цифровому релизу, мерчендайзингу, а также умеренным гонорарам Дуэйна Джонсона и остального творческого коллектива. По контракту, исполнитель главной роли получил стандартные $20 млн, но свой процент от сборов он получит после того, как фильм начинает приносить доход. Сейчас на счету кинокомикса $390 млн при бюджете в $195 млн.

С помощью своих соцсетей звезда старательно пытается изменить общественное заблуждение по поводу коммерческой судьбы «Черного Адама», поэтому сразу после публикации аналитической статьи Deadline он опубликовал сообщение следующего содержания:

«Ждал подтверждение финансистов, прежде чем поделиться этой чудесной новостью — «Черный Адам» принесет прибыль в размере от $52 до $72 миллионов. Факт. Почти $400 млн общемировых сборов — мы пошагово строим нашу франшизу для будущего DC. Напоминаю, что первый фильм про Капитана Америка заработал в свое время $370 млн».

О дальнейшей судьбе персонажа Джонсона покат ничего неизвестно. Официального анонса сиквела еще не было, но ситуация может более-менее проясниться в следующем месяце. В январе руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран озвучат первые шаги своего многолетнего плана по развитию супергеройской франшизы.