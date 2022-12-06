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Киноафиша Новости Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов

Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов

6 декабря 2022 14:39
Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов

Ранее шоу стало третьим популярнейшим проектом стримингового сервиса.

Как передает Variety, сериал Райана Мерфи «Монстр: История Джеффри Дамера», дебютировавший на Netflix 21 сентября, смог набрать более 1 млрд просмотренных часов. Этой отметки проект достиг к 20 ноября, когда с момента его премьеры прошло ровно 60 дней.

Только два других сериала за всю истории стримингового сервиса добились таких же результатов: первый сезон «Игры в кальмара» (1,65 млрд часов) и четвертый сезон «Очень странных дел» (1,35 млрд часов). Оба достигли рубежа в 1 млрд часов просмотров в течение первого месяца на стриминге. Традиционно Netflix составляет рейтинги своих самых популярных проектов на основе количества их просмотров в течение первых 28 дней после премьеры.

Ранее «Монстр: История Джеффри Дамера» занял третье место в общем топе популярнейших проектов Netflix всего через три недели после премьеры, хоть на тот момент он еще и не набрал 1 млрд часов. Сначала он попал на девятое место в рейтинге популярнейших англоязычных проектов платформы за 12 дней после премьеры, а уже на следующей неделе переместился на второе место того же списка. Он также оставался на первом месте еженедельного чарта Netflix в течение трех недель.

Кроме того, измерения независимой маркетинговой компании Nielsen показали, что общая длительность просмотров сериала за первую неделю составила 3,7 млрд минут, заняв десятое место в соответствующем топе агентства. Затем в течение второй недели после премьеры сериал собственный рекорд, заняв седьмое место в рейтинге Nielsen с 4,4 млрд просмотренных минут.

В ноябре Netflix продлил «Монстра» еще на два сезона. Каждая новая часть проекта будет посвящена «новым чудовищным личностям, чьи деяния повлияли на наше общество».

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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