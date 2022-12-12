Кит Харингтон дал комментарий о спин-оффе «Игры престолов» про Джона Сноу: «Он не в порядке»

На минувших выходных в Лос-Анджелесе прошел крупный съезд фанатов «Игры престолов», где присутствовали как звезды оригинального шоу по вселенной Джорджа Р.Р. Мартина, так и актеры из «Дома Дракона». В числе специальных гостей оказался Кит Харингтон, про персонажа которого HBO сейчас разрабатывают сольный спин-офф под рабочим названием «Сноу».

Проект пока не анонсирован официально, поэтому на мероприятии Харингтон ограничился лишь завуалированным рассуждением о Джоне Сноу и завершении его сюжетной арки в «Игре престолов»:

«Думаю, ему кажется, что он легко отделался. В концовке он пребывает в камере и готовится к казни — он даже сам этого хочет. Он считает, что с ним покончено. Тот факт, что потом его направляют на Стену — величайший подарок судьбы, но одновременно и проклятие. Ему нужно вернуться туда, мирясь с произошедшим, и прожить жизнь с мыслями об убийстве Дейнерис [Эмилия Кларк], умирающей на его руках Игритт [Роуз Лесли], повешенном им Олли [Брэнок О’Коннор] и прочих травмах. Мне кажется, что это интересно».

После Харингтон более явно намекнул, чего ждать от нового сериала. В потенциальном ответвлении, если оно таки состоится, обязательно покажут, как произошедшие события отразились на внутреннем мире бывшего Короля Севера:

«Там, где мы его оставили в финале шоу, присутствует некий дух оптимизма. Наверно, создателям хотелось показать, что с ним в итоге все хорошо. На самом же деле он не в порядке».

Детали «Сноу» пока тщательно скрыты, но известно, что главным инициатором проекта является сам Харингтон. По словам Джорджа Р.Р. Мартина, актер даже подключил к разработке неких авторов со своей стороны.