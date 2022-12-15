Сегодня на Okko стартует второй сезон сериала «Манюня»

В новых сериях лучше подруги Манюня и Наринэ отправляются на отдых в страшный пионерский лагерь.

Сегодня, 15 декабря, в российском онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второго сезона приключенческого комедийного сериала «Манюня». Шоу является экранизацией одноименной детской книги армянской писательницы Наринэ Абгарян. Главные роли в исполняют Екатерина Темнова («Огонь»), Карина Каграманян («Смертельный номер»), Карине Мнацаканян и Джульетта Степанян («Приключения царя»), в которым также присоединился народный артист Республики Армения Грант Тохатян («Последний из Магикян»).

Действие сериала разворачивается в Армении в конце 1970-х годов. В центре сюжета — подруги-непоседы Манюня (Темнова) и Наринэ (Каграманян). Девочки готовятся весело провести летние каникулы, но в наказание за постоянные проделки родители отправляют их в захудалый пионерский лагерь «Колагир». Это место разваливается на глазах, детей кормят какими-то сомнительными твердыми как камень субстанциями, по утрам всех будит надоедливый горнист, а единственное доступное развлечение — это купание в речке. Конечно, такая обстановка совсем не устраивает Манюню, поэтому вскоре она уговаривает своих подруг вместе сбежать из лагеря.

Режиссером выступает Арман Марутян, создатель фильмов «Ала Бала Ница», «Счастья! Здоровья!» и дилогии «Супер мама». Второй сезон состоит из десяти эпизодов. Он будет выходить на Okko по две серии в неделю по четвергам до 12 января следующего года.