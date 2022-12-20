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Киноафиша Новости Режиссер «Индианы Джонса 5» опроверг информацию о съемках новых сцен и альтернативных концовок

Режиссер «Индианы Джонса 5» опроверг информацию о съемках новых сцен и альтернативных концовок

20 декабря 2022 13:22
Режиссер «Индианы Джонса 5» опроверг информацию о съемках новых сцен и альтернативных концовок

Постановщик отметил, что фильм готов на 99%.

Режиссер пятой части «Индианы Джонса» Джеймс Мэнголд вновь решил выйти на связь, чтобы прокомментировать слухи об альтернативных концовках приключенческого блокбастера. Несмотря на многочисленные опровержения, разговоры об этом не прекращаются, поэтому накануне в своем микроблоге постановщик в очередной раз заявил, что никаких дополнительных съемок не было и не будет. Более того, по словам кинематографиста, фильм уже практически готов и сейчас завершается работа над визуальными эффектами:

«Я уже говорил, что взял перерыв от троллей. Но, наверно, я должен еще раз отметить... Мы не снимаем и никогда не снимали никаких новых сцен или «альтернативных концовок». Наш фильм готов на 99%, сейчас рейтинговая комиссия завершает свою оценку, а параллельно доделываются визуальные эффекты. Всем счастливых праздников!».

Немного ранее масла в огонь подлил композитор Джон Уильямс. На днях он заявил о возможных досъемках новой концовки, но, исходя из слов Мэнголда, эта информация не соответствует действительности. Режиссер добавил, что у мистера Уильямса, возможно, и есть пара незаконченных фрагментов музыкального сопровождения, но в целом лента готова примерно на 99%. Постпроизводство точно будет завершено досрочно, это произойдет уже в ближайшие недели. Сейчас Мэнголд думает о своих дальнейших творческих планах:

«Осталось шесть месяцев до мировой премьеры. Но наш рабочий график заканчивается через несколько недель. Все-таки производство не всегда продолжается вплоть до даты релиза. В данный момент я начинаю потихоньку погружаться в свой следующий фильм».

«Индиана Джонс и часы судьбы» стартует в кинотеатрах 30 июня 2023 года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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