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Киноафиша Новости Спортивный фильм Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» выйдет в начале осени

Спортивный фильм Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» выйдет в начале осени

22 декабря 2022 14:14
Спортивный фильм Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» выйдет в начале осени

Комедия будет противостоять в прокате «Неудержимым 4».

Спортивная комедия Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» снова откладывается. Студия Searchlight Pictures планировала выпустить фильм в кинотеатры 21 апреля следующего года, но в итоге перенесла релиз на 22 сентября 2023 года. На это же число запланированы премьеры «Неудержимых 4» и пока безымянного кинокомикса DC.

Чем продиктовано данное решение, уточнений нет. Однако, учитывая осенний слот, есть вероятность, что фильм Вайтити имеет потенциал для наград. Портал Deadline полагает, что, скорее всего, ленту включат в программу следующего кинофестиваля в Торонто, поскольку именно там несколько лет назад начал свое экранное шествие «Кролик Джоджо», принесший Вайтити премию «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий».

«Следующий гол — победный» расскажет о нидерландском тренере Томасе Ронгене (Майкл Фассбендер), который соглашается взять под свою опеку худшую в мире футбольную команду. Согласившись на заведомо проигрышную авантюру, главный герой делает все возможное, чтобы стопроцентные лузеры из сборной Американского Самоа стали победителями.

В остальной каст вошли Элизабет Мосс, Риз Дэрби, Ули Латукефу, Дэвид Туитупу, Каймана, Энгус Сэмпсон, Рэйчел Хаус, Фрэнки Адамс, Бела Коале и Уилл Арнетт. В основу проекта лег документальный фильм 2014 года. Сценарий игровой версии Вайтити написал вместе с Иэном Моррисом («Чем мы заняты в тени»). Исполнительным продюсером значится Энди Серкис.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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