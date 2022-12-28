Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Веселый хоррор: вышел новый проморолик фильма Джеймса Вана «М3ГАН»

Веселый хоррор: вышел новый проморолик фильма Джеймса Вана «М3ГАН»

28 декабря 2022 12:24
Веселый хоррор: вышел новый проморолик фильма Джеймса Вана «М3ГАН»

В видео создатель франшиз «Пила» и «Астрал» рассказал о своей картине и ее главной злодейке.

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый проморолик своего будущего фильма ужасов «М3ГАН». Главные роли в фильме исполнили Эллисон Уильямс («Прочь»), Дженна Дэвис («Бесконечный поезд»), Виолет Макгроу («Призрак дома на холме»), Эми Дональд («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами») и Ронни Чиэн («Годзилла против Конга»).

По сюжету, талантливый инженер Джемма (Уильямс) получает опеку над своей осиротевшей племянницей Кэди (Макгроу). Чтобы хоть как-то помочь девочке справиться с горем, она знакомит ее со своим последним изобретением — куклой-роботом М3ГАН (сыграна Дональд, озвучена Дэвис). Джемма приказывает роботу защищать Кэди от любой угрозы, и сначала кажется, что отношения между девочкой и ее новой куклой складываются как нельзя лучше. Но со временем М3ГАН начинает воспринимать свои обязанности слишком серьезно, что приводит ее к череде кровавых убийств.

В представленном ролике члены съемочной команды делятся впечатлениями от своего проекта. Например, продюсер и сценарист картины Джейс Ван в шутку замечает, что за ним навсегда закрепилась слава создателя фильмов о куклах-убийцах. Судя по всему, этой фразой Ван отсылает зрителей к своей работе над «Пилой» и «Проклятием Аннабель». Затем он говорит, что М3ГАН — это очень страшный и в то же время игривый персонаж: перед тем, как убить кого-то, она издевается над своей жертвой с помощью различных садистских игр. В конце Ван добавил, что в ленте зрители смогут увидеть много смешных сцен, но при этом она все еще будет оставаться пугающим хоррором.

Кроме того, режиссер Джерард Джонстоун подчеркнули актуальность фильма, сказав, что современные технологии довольно близки к созданию реальных аналогов М3ГАН. По мнению постановщика, людям необходимо напомнить о том, что подобные разработки могут быть очень опасны. Уильямс и Чиэн красочными фразами описали то, как сильно их напугала эта картина.

Премьера «М3ГАН» состоится 6 января 2023 года.

Фото: Blumhouse
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах «Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах Читать далее 28 декабря 2022
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Читать далее 26 декабря 2022
Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Когда и где фильм «Последний богатырь» покажут по телевизору Читать далее 28 декабря 2022
Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: 4 волшебных рецепта для праздников Читать далее 27 декабря 2022
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов Читать далее 26 декабря 2022
Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Новогодний стол, как в Хогвартсе: кулинарный гид по миру волшебников Читать далее 28 декабря 2022
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Читать далее 29 декабря 2022
Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма Читать далее 27 декабря 2022
Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы 2023? Где смотреть «Гарри Поттера» в новогодние каникулы 2023? Читать далее 27 декабря 2022
Когда покажут «Один дома» по телевизору? Когда покажут «Один дома» по телевизору? Читать далее 28 декабря 2022
Related video