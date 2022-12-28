Веселый хоррор: вышел новый проморолик фильма Джеймса Вана «М3ГАН»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый проморолик своего будущего фильма ужасов «М3ГАН». Главные роли в фильме исполнили Эллисон Уильямс («Прочь»), Дженна Дэвис («Бесконечный поезд»), Виолет Макгроу («Призрак дома на холме»), Эми Дональд («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами») и Ронни Чиэн («Годзилла против Конга»).

По сюжету, талантливый инженер Джемма (Уильямс) получает опеку над своей осиротевшей племянницей Кэди (Макгроу). Чтобы хоть как-то помочь девочке справиться с горем, она знакомит ее со своим последним изобретением — куклой-роботом М3ГАН (сыграна Дональд, озвучена Дэвис). Джемма приказывает роботу защищать Кэди от любой угрозы, и сначала кажется, что отношения между девочкой и ее новой куклой складываются как нельзя лучше. Но со временем М3ГАН начинает воспринимать свои обязанности слишком серьезно, что приводит ее к череде кровавых убийств.

В представленном ролике члены съемочной команды делятся впечатлениями от своего проекта. Например, продюсер и сценарист картины Джейс Ван в шутку замечает, что за ним навсегда закрепилась слава создателя фильмов о куклах-убийцах. Судя по всему, этой фразой Ван отсылает зрителей к своей работе над «Пилой» и «Проклятием Аннабель». Затем он говорит, что М3ГАН — это очень страшный и в то же время игривый персонаж: перед тем, как убить кого-то, она издевается над своей жертвой с помощью различных садистских игр. В конце Ван добавил, что в ленте зрители смогут увидеть много смешных сцен, но при этом она все еще будет оставаться пугающим хоррором.

Кроме того, режиссер Джерард Джонстоун подчеркнули актуальность фильма, сказав, что современные технологии довольно близки к созданию реальных аналогов М3ГАН. По мнению постановщика, людям необходимо напомнить о том, что подобные разработки могут быть очень опасны. Уильямс и Чиэн красочными фразами описали то, как сильно их напугала эта картина.

Премьера «М3ГАН» состоится 6 января 2023 года.