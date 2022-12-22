В производство запущен спин-офф сериала «Бывшие» во главе с Полиной Гагариной

Как передает портал InterMedia, российский стриминговый сервис Start приступил к съемкам сериала «Красные линии», который станет спин-оффом популярного мелодраматического шоу «Бывшие».

Проект будет посвящен Елене Берн, также известной как тетя Лена. Это дерзкая писательница и коуч с миллионами подписчиков в социальных сетях и таким же количеством проблем. Многие фанаты оригинального сериала наверняка запомнили этого персонажа по третьему сезону шоу. Ее роль в спин-оффе вновь исполнит Полина Гагарина («Одной левой»).

По словам генерального продюсера Start Алексея Троцюка, проект позволит зрителям по-иному взглянуть на вселенную «Бывших». Троцюк добавил, что разработкой занимаются авторы оригинального сериала. Другие подробности предстоящего спин-оффа пока неизвестны.

Сериал «Бывшие» выходил на Start с 2018 по 2021 год. Главные роли в нем исполнили Любовь Аксенова («Майор Гром: Чумной Доктор»), Денис Шведов («Майор»), Виталий Хаев («Калашников») и Григорий Чебан («Актер»). В центре истории — подопечная реабилитационной клиники Яна (Аксенова) и ее психолог Илья (Шведов). Изначально они видят друг в другие лишь пациентку и врача, но со временем неожиданно для них обоих в их сердцах просыпаются нежные чувства, перетекающие в бурные и запутанные отношения. Шоу во многом основано на личном опыте работы его сценаристов в реабилитационных клиниках Москвы. «Бывшие» стали одним из самых успешных проектов Start за все время существования сервиса.

Сегодня, 22 декабря, в российский прокат также вышло полнометражное продолжение сериала под названием «Бывшие. Happy End».