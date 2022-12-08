Появился первый кадр из фильма ужасов Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн»

В сети появился первый официальный кадр из хоррора Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн». Это новый режиссерский проект сына Дэвида Кроненберга. Как и его отец, молодой постановщик любит работать в мрачном жанре. Его новый фильм яркое свидетельство этого — изначально картина получила максимально суровый возрастной рейтинг NC-17 за свою кровавость и за чрезмерно откровенные интимные сцены. В итоге, вырезав некоторые моменты, авторы понизили прокатное ограничение до R, однако на экране все по-прежнему на грани фола.

Главные роли в картине сыграли Александр Скарсгард («Варяг») и Миа Гот («Пэрл»). Сюжет известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажется молодая пара богачей — Джеймс и Эм. Персонажи отправляются в отпуск. Их курортная программа с пометкой «все включено» предлагает туры по острову и поражающие воображение пляжи. Внезапный несчастный случай со смертельным исходом заставляет героев заглянуть за ширму гостиницы, где они находят для себя нечто особенно привлекательное, но в тоже время запретное.

В остальной актерский состав вошли Томас Кречман, Аманда Бругел, Клеопатра Коулмэн, Джон Ралстон, Кэролайн Бултон, Джефф Рикеттс, Жалиль Леспер и Амар Буквич. Прошлая лента Кроненберга-младшего, «В чужой шкуре», получила достаточно теплый прием, поэтому и на «Бескрайний бассейн» многие возлагают большие надежды.

Производством занимаются кинокомпании Neon и Topic. Мировая премьера, скорее всего, состоится в январе в рамках грядущего кинофестиваля «Сандэнс», а уже после этого фильм выйдет в прокат.