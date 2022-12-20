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Киноафиша Новости «Хороший» и «озорной»: фильм Дэмьена Шазелла получил два новых трейлера

«Хороший» и «озорной»: фильм Дэмьена Шазелла получил два новых трейлера

20 декабря 2022 12:06
«Хороший» и «озорной»: фильм Дэмьена Шазелла получил два новых трейлера

В роликах много сумбура, безумств и оголений.

До старта мирового проката «Вавилона» Дэмьена Шазелла осталось всего несколько дней, поэтому студия Paramount Pictures продолжает делиться новыми промоматериалами. На этой раз были представлены сразу два новых трейлера картины — один из них бесцензурный и наполненный всеми соответствующими атрибутами, включая ругательства и обнаженные тела, второй же более «скромный», но все равно неистовый и колоритный.

На прошлой неделе лента получила сразу пять номинаций на премию «Золотой глобус» в основных категориях. В представленных видео этот факт отмечается, а в более «жестком» ролике также содержатся громкие хвалебные выдержки из рецензий журналистов.

Зрителей ожидает масштабная эпопея об амбициях, разврате и декадансе, разворачивающаяся на фоне перехода кинематографа к звуку. В центре повествования окажется молодой мексиканский парень Мэнни Торрес (Диего Калва) и его приключения на «Фабрике грез». Вместе с актером-алкоголиком Джеком Конрадом (Брэд Питт) и дерзкой старлеткой Нелли ЛаРой (Марго Робби) протагонист в полной мере прочувствует на себе порочную энергию старого Голливуда.

Несмотря на ранние восторженные отзывы, на сайте Rotten Tomatoes сейчас у фильма достаточно неоднозначная оценка — рейтинг критиков составляет 62% при 100 обзорах, однако студии это не мешает продвигать проект как одно из главных кинособытий «сезона наград».

В Северной Америке премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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