«Хороший» и «озорной»: фильм Дэмьена Шазелла получил два новых трейлера

До старта мирового проката «Вавилона» Дэмьена Шазелла осталось всего несколько дней, поэтому студия Paramount Pictures продолжает делиться новыми промоматериалами. На этой раз были представлены сразу два новых трейлера картины — один из них бесцензурный и наполненный всеми соответствующими атрибутами, включая ругательства и обнаженные тела, второй же более «скромный», но все равно неистовый и колоритный.

На прошлой неделе лента получила сразу пять номинаций на премию «Золотой глобус» в основных категориях. В представленных видео этот факт отмечается, а в более «жестком» ролике также содержатся громкие хвалебные выдержки из рецензий журналистов.

Зрителей ожидает масштабная эпопея об амбициях, разврате и декадансе, разворачивающаяся на фоне перехода кинематографа к звуку. В центре повествования окажется молодой мексиканский парень Мэнни Торрес (Диего Калва) и его приключения на «Фабрике грез». Вместе с актером-алкоголиком Джеком Конрадом (Брэд Питт) и дерзкой старлеткой Нелли ЛаРой (Марго Робби) протагонист в полной мере прочувствует на себе порочную энергию старого Голливуда.

Несмотря на ранние восторженные отзывы, на сайте Rotten Tomatoes сейчас у фильма достаточно неоднозначная оценка — рейтинг критиков составляет 62% при 100 обзорах, однако студии это не мешает продвигать проект как одно из главных кинособытий «сезона наград».

В Северной Америке премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.