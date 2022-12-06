Стало известно, когда стартует девятый и заключительный сезон сериала «Флэш»

Телеканал CW объявил дату премьеры девятого и заключительного сезона супергеройского сериала «Флэш». Премьера состоится 8 февраля следующего года.

Вместе с анонсом премьеры босс The CW Network Брэд Шварц выпустил заявление касательно окончания шоу:

«Зрители запомнят «Флэша» как один из величайших сериалов в истории The CW. Все, кто принимал участие в его производстве на протяжении всех девяти сезонов, должны гордиться своей работой. Съемочная команда создала эпический финальный сезон, полный неожиданных поворотов, приглашенных звезд и сюрпризов, которые порадуют каждого фаната. Вскоре все смогут насладиться этими фантастическими финальными сериями проекта о самом быстром человеке».

Действие девятого сезона стартует через неделю после битвы Барри (Грант Гастин) с Обратным Флэшем в финале восьмого сезона. Герой и его возлюбленная Айрис Уэст-Аллен (Кэндис Паттон) наконец воссоединяются и счастливы как никогда прежде. Но внезапно в Централ-Сити появляется новая группа могущественных злодеев. Флэш и его соратники Кейтлин Сноу (Даниэль Панабэйкер), Сесиль Хортон (Даниэль Николет), Аллегра Гарсия (Кайла Комптон), Честер П. Ранк (Брэндон МакНайт) и Марк Блейн (Джон Кор) вновь вынуждены спасать город.

Премьера «Флэша» состоялась на CW 7 октября 2014 года. Дебютная серия собрала у экранов 6,8 млн зрителей, что сразу сделало сериал самым просматриваемым проектом телеканала. Позже шоу стало лауреатом премии People’s Choice Award как наиболее любимая аудиторией новая телевизионная драма, а также было номинировано на премию «Эмми» за выдающиеся визуальные эффекты в 2015 году.