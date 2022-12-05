Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Балабанов. Колокольня. Реквием" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Джон Уик 4» получил два новых постера

«Джон Уик 4» получил два новых постера

5 декабря 2022 12:27
«Джон Уик 4» получил два новых постера

На CCXP показали арт-плакат и кинотеатральную афишу.

В рамках завершившегося гик-конвента Comic Con Experience в Сан-Паулу были опубликованы сразу два постера четвертой части «Джона Уика» — кинотеатральный, с портретным изображением Киану Ривза и намеком на неумолимо истекающее время, и эксклюзивный иллюстрированный, который вручали гостям мероприятия.

«Джон Уик 4» получил два новых постера

Действие новой главы экшен-франшизы развернется сразу после кровавой развязки триквела. В погоне за желаемой свободой главному герою предстоит разобраться с новым опасным антагонистом и его союзниками, превращающих друзей во врагов. Бабая Яга покинет родной Нью-Йорк и отправится воевать с лучшими наемными убийцами мира в Германию, Францию и Японию.

«Джон Уик 4» получил два новых постера

В основной актерский состав сурового боевика режиссера Чада Стахелски вместе с Ривзом вошли Билл Скарсгард, Донни Йен, Шамир Андерсон, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс, Марко Зарор, Клэнси Браун, Рина Саваяма, Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик и Иэн МакШейн.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года, после чего франшиза расширится за счет двух спин-оффов: зрителей ждет трехсерийный приквел «Континенталь», который выйдет на сервисе Peacock, и экшен с Аной де Армас «Балерина», чьи съемки сейчас в самом разгаре. В «Балерине» также появятся Ривз, МакШейн и Реддик.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Читать далее 5 декабря 2022
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Читать далее 6 декабря 2022
Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов  Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов Читать далее 3 декабря 2022
Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Читать далее 3 декабря 2022
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Читать далее 4 декабря 2022
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Читать далее 5 декабря 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Читать далее 3 декабря 2022
Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Читать далее 4 декабря 2022
Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Читать далее 5 декабря 2022
Related video