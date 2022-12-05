«Джон Уик 4» получил два новых постера

В рамках завершившегося гик-конвента Comic Con Experience в Сан-Паулу были опубликованы сразу два постера четвертой части «Джона Уика» — кинотеатральный, с портретным изображением Киану Ривза и намеком на неумолимо истекающее время, и эксклюзивный иллюстрированный, который вручали гостям мероприятия.

Действие новой главы экшен-франшизы развернется сразу после кровавой развязки триквела. В погоне за желаемой свободой главному герою предстоит разобраться с новым опасным антагонистом и его союзниками, превращающих друзей во врагов. Бабая Яга покинет родной Нью-Йорк и отправится воевать с лучшими наемными убийцами мира в Германию, Францию и Японию.

В основной актерский состав сурового боевика режиссера Чада Стахелски вместе с Ривзом вошли Билл Скарсгард, Донни Йен, Шамир Андерсон, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс, Марко Зарор, Клэнси Браун, Рина Саваяма, Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик и Иэн МакШейн.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года, после чего франшиза расширится за счет двух спин-оффов: зрителей ждет трехсерийный приквел «Континенталь», который выйдет на сервисе Peacock, и экшен с Аной де Армас «Балерина», чьи съемки сейчас в самом разгаре. В «Балерине» также появятся Ривз, МакШейн и Реддик.