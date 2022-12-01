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Киноафиша Новости Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

1 декабря 2022 13:07
Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

Шоу об одноклассниках, которые собрались на юбилей окончания школы.

В сети появились первые официальные кадры из восьмисерийного комедийного триллера «РАЙцентр», главную роль в котором сыграла звезда «Текста» Кристина Асмус. Релиз сериала на «Иви» состоится в следующем году. Точная дата пока не анонсирована.

Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной АсмусПоявились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной АсмусПоявились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус
Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

Действие сериала от продюсерской компании «Среда» развернется в деревне Вармалей. В центре сюжета — группа бывших одноклассников, собравшихся отметить двадцать лет со дня окончания школы. Ностальгическое торжество внезапно омрачается выловленным из пруда автомобилем, пролежавшим на дне с памятного выпускного. Внутри машины находят труп и камень, оказывающийся настоящим метеоритом. К расследованию оперативно привлекают всех собравшихся. Вскоре между персонажами начинают обостряться старые конфликты. Все это запутывает не только расследование, но и натянутые отношения бывших одноклассников и их учителей.

Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной АсмусПоявились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус
Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной АсмусПоявились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной АсмусПоявились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

В основной актерский состав также вошли Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Владимир Скворцов, Агриппина Стеклова, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер, Екатерина Носик и Лариса Баранова. Постановкой шоу занимались режиссеры-дебютанты Данил Чащин и Эдуард Мошкович. Оригинальный сценарий написала Ирина Пивоварова («Время первых»).

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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