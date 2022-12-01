Появились первые кадры из комедийного сериала «РАЙцентр» во главе с Кристиной Асмус

В сети появились первые официальные кадры из восьмисерийного комедийного триллера «РАЙцентр», главную роль в котором сыграла звезда «Текста» Кристина Асмус. Релиз сериала на «Иви» состоится в следующем году. Точная дата пока не анонсирована.

Действие сериала от продюсерской компании «Среда» развернется в деревне Вармалей. В центре сюжета — группа бывших одноклассников, собравшихся отметить двадцать лет со дня окончания школы. Ностальгическое торжество внезапно омрачается выловленным из пруда автомобилем, пролежавшим на дне с памятного выпускного. Внутри машины находят труп и камень, оказывающийся настоящим метеоритом. К расследованию оперативно привлекают всех собравшихся. Вскоре между персонажами начинают обостряться старые конфликты. Все это запутывает не только расследование, но и натянутые отношения бывших одноклассников и их учителей.

В основной актерский состав также вошли Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Владимир Скворцов, Агриппина Стеклова, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер, Екатерина Носик и Лариса Баранова. Постановкой шоу занимались режиссеры-дебютанты Данил Чащин и Эдуард Мошкович. Оригинальный сценарий написала Ирина Пивоварова («Время первых»).