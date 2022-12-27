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Киноафиша Новости Погрязшая в быту пара решает разнообразить свою жизнь в трейлере фильма «Свободные отношения»

Погрязшая в быту пара решает разнообразить свою жизнь в трейлере фильма «Свободные отношения»

27 декабря 2022 10:06
Погрязшая в быту пара решает разнообразить свою жизнь в трейлере фильма «Свободные отношения»

Ромком с Аглаей Тарасовой и Борисом Дергачевым выйдет в кино в начале февраля.

В сети появился трейлер российской комедийной мелодрамы «Свободные отношения». Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова («Лед»), Борис Дергачев («Мажор в Сочи»), Николай Фоменко («Беспринципные»), Ян Цапник («Молодой синдикат») и Анна Глаубэ («Тест на беременность 2»).

В центре сюжета — супружеская пара Артем (Дергачев) и Илона (Тарасова). Они встретили друг друга в питерском баре, провели вместе одну ночь, и вскоре оказались вынуждены заключить брак из-за незапланированной беременности. Через семь лет совместной жизни все чувства между супругами съели бытовые проблемы и неурядицы. Они продолжают быть друг с другом лишь по банальной привычке. Осознав, что их брак зашел в тупик, Артем и Илона решают во что бы то ни стало сохранить видимость совместной жизни ради своего сына. Они идут на отчаянную меру — разрешают друг другу начать свободные отношения. Однако последствия этого эксперимента выходят далеко за рамки их изначальных планов.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Невзоров, ранее работавший над такими популярными отечественными сериалами, как «Зайцев+1», «Остров» и «Полярный». Он также написал сценарий картины в соавторстве с Никитой Лундиным («Отпуск»).

Премьера «Свободных отношений» состоится 9 февраля следующего года.

Фото: 1-2-3 Production
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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