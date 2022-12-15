Риз Уизерспун сыграет в комедийном сериале о чирлидинге

Как сообщает Deadline, стриминговый сервис Amazon Prime Video заказал два сезона комедийного сериала All Stars («Все звезды»), главной актрисой и исполнительным продюсером которого станет Риз Уизерспун.

Идея проекта исходит от продюсерской компании Уизерспун Hello Sunshine. Создательницей и шураннером сериала выстпает Алин Брош МакКенна, сценаристка фильмов «Дьявол носит Prada», «Мы купили зоопарк» и «Круэлла». Она также срежиссирует половину эпизодов, включая пилотную серию, и вместе с Уизерспун и Лорен Леви из Hello Sunshine выступит исполнительным продюсером шоу через свою компанию Lean Machine.

Сериал All Stars расскажет о бывшей чирлидерше из Дейтона-Бич (Уизерспун), которая пытается пробиться на должность школьного преподавателя чирлидинга в Англии. Для этого ей предстоит показать разношерстной группе учеников и самой себе, как стать настоящей звездой. Концепция сериала была частично вдохновлена историей Андреа Кульберг, американки с юга США, которая отправилась в Великобританию, чтобы обучать британских подростков чирлидингу.

Этот проект станет первым комедийным сериалом, в котором Уизерспун исполнит главную роль. Ранее в подобных шоу она играла лишь второстепенных персонажей, например, сестру Рэйчел (Дженнифер Энистон) в популярном комедийном сериале «Друзья». А в сегменте драматических сериалов актриса смогла прославиться благодаря своим великолепным ролям в «Большой маленькой лжи» и «Утреннем шоу», за которые она была удостоена двух номинаций на премию «Эмми».