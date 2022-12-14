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Соблазнение королевы: о чем сериал «Казанова в России»

14 декабря 2022 14:49
Соблазнение королевы: о чем сериал «Казанова в России»

Шоу повествует о том, как легендарный итальянский соблазнитель пытается очаровать Екатерину II.

В понедельник, 12 декабря, на Первом канале состоялась премьера авантюрного детективного сериала «Казанова в России». Главные роли в шоу сыграли Иван Босильчич («Янычар»), Мария Скуратова («Девятая»), Марьяна Спивак («Нелюбовь»), Игорь Ботвин («Небо») и Вениамин Смехов («Этерна: Часть первая»).

Действие разворачивается в 1762 году. Сериал повествует о приключениях легендарного соблазнителя Джакомо Казановы (Босильчич). В надежде получить помилование за свои прегрешения от Ватикана, герой соглашается на сложную миссию: ему необходимо отпариться в Россию и соблазнить трех высокопоставленных дам, включая саму Екатерину II (Спивак), чтобы получить документы, с помощью которых итальянские чиновники надеются взять Российскую империю под свой контроль. Операция оказывается успешной, однако Казанова распоряжается полученным влиянием совсем не так, как ему было приказано.

Режиссерами шоу выступили братья Илья и Антон Чижиковы, ранее работавшие над картинами «Парень с нашего кладбища» с Александром Палем и «Аниматор» с Алексеем Веселкиным. Сценарий написали Анатолий Чижиков («Зимний роман») и Алексей Тимм («Алхимик. Эликсир Фауста»). Саундтрек сочинил композитор Михаил Чертищев («Бука. Мое любимое чудовище»).

Примечательно, что реальный Казанова также встречался с Екатериной II во время своей поездки в Москву и Санкт-Петербург. Это событие описано в его мемуарах «История моей жизни», переведенных на русский язык шесть лет назад. Именно выход этой книги на русском дал автором сериала идею создать шоу о приключениях соблазнителя в России. При этом они подчеркивают, что их шоу в первую очередь является авантюрной детективной комедией, а не историческим или биографическим произведением.

Фото: «Первый канал»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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