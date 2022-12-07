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Киноафиша Новости Появились трейлеры полнометражного продолжения мультсериала «Леди Баг и Супер-кот»

Появились трейлеры полнометражного продолжения мультсериала «Леди Баг и Супер-кот»

7 декабря 2022 13:34
Появились трейлеры полнометражного продолжения мультсериала «Леди Баг и Супер-кот»

Сюжет фильма будет несколько отличаться от оригинального сериала.

В сети появились трейлеры анимационной картины «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение», полнометражного продолжения популярного французского мультфильма «Леди Баг и Супер-кот». Центральных персонажей мультфильма озвучили Кристина Валенсуэла («Утиные истории. Короткие истории»), Брайс Папенбрук («Детективы из домика на дереве») и Кит Силверштейн («Амфибия»).

В центре повествования — все те же школьники Маринетт (Валенсуэла) и Адриан (Папенбрук), которые втайне ото всех спасают Париж от могущественных злодеев, скрываясь за масками супергероев Леди Баг и Супер-кота. Маринетт влюблена в Адриана, но боится признаться ему в своих чувствах и не знает о том, что именно он все это время был тем самым Супер-котом, помогавшим ей бороться с негодяями.

Судя по трейлеру, фильм представляет собой своеобразную новую полнометражную версию сериала, сюжет которой несколько отличается от оригинала. При этом основные черты и персонажи, за которые многие фанаты полюбили шоу, остались на своих местах. Кроме того, в картине будет показано, как главные герои получили свои суперсилы.

Премьера «Леди Баг и Супер-кота: Пробуждение» в Германии состоится 26 января 2023 года, а во Франции — 5 июля 2023 года. Попадет ли фильм в российский прокат, пока неизвестно.

Фото: TF1
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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