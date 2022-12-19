Двое грабителей попадает на адскую ферму в кровавом трейлере хоррора «Наша расплата»

Киностудия Lionsgate представила трейлер хоррора «Наша расплата». Ведущие роли в ленте сыграли Эмиль Хирш («В диких условиях», «Спиди Гонщик»), Стивен Дорфф («Где-то», «Блэйд») и Гиги Зумбадо.

В центре сюжета окажется двое мелких жуликов в лице Коди (Дорфф) и Алекса (Хирш), чье ограбление пошло не по плану. Скрываясь с места преступления, они берут в заложники работницу ломбарда по имени Грейс (Зумбадо), после чего им приходится второпях выбрать место, где можно залечь на дно. В итоге они останавливаются где-то в глуши, вторгаясь в фермерский домик. К большому невезению героев, в этом на превый взгляд непримечательном месте орудует маньяк-убийца, оборудовавший специальную камеру для пыток.

Снял фильм режиссер жестокого хоррора с Брэдли Купером «Полуночный экспресс» Рюхэй Китамура, сценарий написал Кристофер Джолли («Призрак монахини из Борли»). В остальной актерский состав картины вошли Элинор Бурк, Сабина Мах, Эрика Эрвин, Джесси Кинсер, Кристофер Роблето, Тайлер Сандерс и Вернон Уэллс. Фильм получил «взрослый» возрастной рейтинг R.

Цифровой релиз намечен на 13 января 2023 года.