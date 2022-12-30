В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Классику Эльдара Рязанова теперь можно посмотреть на большом экране с улучшенным изображением и звуком.

Вчера, 29 декабря, в российский прокат вышла отреставрированная версия классической комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Теперь фильм доступен в формате высокой четкости 4К.

Отправной точкой сюжета становится смерть русской эмигрантки в одной из римских больниц. Умирая, пожилая дама рассказывает своей внучке Ольге тайну о спрятанном сокровище. Она говорит девушке, что все ее огромное наследство тщательно схоронено в Ленинграде «подо львом». После этого на поиски клада в срочном порядке вылетают все, кто вольно или невольно узнал о секрете: мафиози, итальянский доктор, два санитара, простой римлянин и, разумеется, сама Ольга. В России к этой колоритной компании присоединяется гид.

В актерский состав картины вошли Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза, Джиджи Баллиста, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Лариса Виккел, Александр Лукьянов и другие. Съемки проходили в Италии и СССР в 1973 году. Лента имела огромный успех и вошла в список самых популярных фильмов советского проката — только лишь за первый год картину Рязанова посмотрели свыше 50 миллионов зрителей.