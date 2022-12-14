Вышел трейлер фильма «Прекрасные создания», который Исландия выдвинула на «Оскар»

Кинокомпания Altered Innocence выпустила американский трейлер подростковой драмы «Прекрасные создания» (Berdreymi или Beautiful Beings в англоязычной версии), выдвинутой Исландией на «Оскар» в этом году. Ролик приурочен к скорому старту проката картины в США, который начнется 13 января следующего года.

В центре сюжета — мальчик Адди, сын ясновидящей матери, который решает принять неудачника, страдающего от издевательств сверстников, в свою банду аутсайдеров. Будучи предоставленными самим себе, юные герои начинают постигать суть человеческой агрессии и насилия, а также учиться основам верности и любви. По мере того, как выходки банды становятся все более опасными для жизней ее членов, Адди также начинает переживать видения, похожие на сон.

Автором картины является Гутмундур Арнар Гудмундсон, один из самых известных современных режиссеров Исландии. Ранее он снял короткометражный фильм «Хвальфордур» («Долина китов» в переводе с исландского), удостоенный номинации на «Золотую пальмовую ветвь» в конкурсе короткометражного кино на Каннском фестивале 2013 года. Также на счету режиссера картины «Артун» и «Каменной сердце», последний из которых получил девять наград на премию «Эдда», исландский эквивалент «Оскара». «Прекрасные создания» также выиграли премию Label Europa Cinemas на Берлинском фестивале этого года.