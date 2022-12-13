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Киноафиша Новости Сиквел «Квантового скачка» получит второй сезон, приквел «Опасных связей» ограничится одним сезоном

Сиквел «Квантового скачка» получит второй сезон, приквел «Опасных связей» ограничится одним сезоном

13 декабря 2022 16:26
Сиквел «Квантового скачка» получит второй сезон, приквел «Опасных связей» ограничится одним сезоном

Первый сериал сумел привлечь зрителей, в то время как второй обернулся провалом.

Телеканал NBC продлил на второй сезон научно-фантастический сериал «Квантовый скачок», который является продолжением одноименного шоу, выходившего в 1990-х годах.

При этом выход первого сезона шоу все еще продолжается. Сегодня, 13 декабря, на телеканале выйдет 13 серия, а всего в рамках первого сезона будет 18 серий. Новый «Квантовый скачок» оказался довольно популярен: по данным агентства Nielsen его посмотрели 10,8 млн зрителей на всех платформах. На данный момент ремейк «Квантового скачка» уже стал самым успешным драматическим сериалом NBC, запущенным на стриминговом сервисе Peacock.

Главные роли в сериале исполнили Рэймонд Ли («Здесь и сейчас»), Эрни Хадсон («Охотники за приведениями») и Кейтлин Бассетт. По сюжету, прошло 30 лет с тех пор, как доктор Сэм Беккет (Скотт Бакула) вошел в ускоритель Quantum Leap и исчез. Теперь новая команда специалистов пытается перезапустить ускоритель в надежде понять тайны, которые скрывает за собой эта машина.

Также стало известно о том, канал Starz решил не продлевать историческую драму «Опасные связи» несмотря на то, что ранее второй сезон шоу уже был анонсирован. Оставшиеся три эпизода восьмисерийного первого сезона выйдут в эфир по расписанию.

Сериал «Опасные связи» — это приквел одноименного эпистолярного романа Пьера Шодлеро де Лакло XVIII века. Он повествует о двух любовниках, маркизе де Мертей (Элис Энглерт) и виконте де Вальмоне (Николас Дентон), выросших в трущобах Парижа, но пробивших себе путь во французскую аристократию.

Starz по-прежнему верит в творческий потенциал сериала, но его зрительские рейтинги оставляют желать лучшего. По данным того же Nielsen, премьера шоу смогла привлечь к экранам всего 88 тыс зрителей.

Следующая серия «Опасных связей» выйдет 18 декабря.

Фото: NBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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