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Киноафиша Новости Галь Гадот может вернуться к роли Жизель в «Форсаже 10»

Галь Гадот может вернуться к роли Жизель в «Форсаже 10»

23 декабря 2022 15:51
Галь Гадот может вернуться к роли Жизель в «Форсаже 10»

Из «семьи» не уйти, даже если твой персонаж погиб.

Актерский состав десятого «Форсажа» может стать еще более звездным. Согласно пока неподтвержденным слухам от портала The Direct, в следующей главе гоночной саги Вина Дизеля к знакомой роли вернется Галь Гадот. Ее героиня Жизель погибла в финале шестой картины, однако это далеко не первый случай, когда в киносерии про Доминика Торетто происходят неожиданные воскрешения. В прошлый раз таким образом вернули персонажа Сона Гана — Хана.

Если данная информация подтвердится, то актриса вновь объединится со своим коллегой по «Лиге справедливости» Джейсоном Момоа, сыгравшим в блокбастере Universal Pictures центрального антагониста. Что касается самой актрисы, то сейчас ее будущее во вселенной DC окутано туманом. После смены творческого курса франшизы и ухода Пэтти Дженкинс с должности режиссера «Чудо-женщины 3» экранная судьба принцессы Амазонок оказалась в подвешенном состоянии. Предполагается, что ситуация прояснится в начале следующего года, когда главы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран озвучат первые подробности своего многолетнего плана по выстраиванию новой киновселенной DC.

В исполнительский ансамбль «Форсажа 10» выходят также Мишель Родригес, Бри Ларсон, Алан Ричсон, Даниэла Мелшиор, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Рита Морено, Сон Ган, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд и Шарлиз Терон. За режиссуру на этот раз отвечает француз Луи Летерье («Невероятный Халк», «Битва Титанов»).

Премьера картины намечена на 19 мая 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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