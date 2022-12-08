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Киноафиша Новости Харрисон Форд отрицает, что в «Индиане Джонсе 5» у его персонажа появится преемник

Харрисон Форд отрицает, что в «Индиане Джонсе 5» у его персонажа появится преемник

8 декабря 2022 14:35
Харрисон Форд отрицает, что в «Индиане Джонсе 5» у его персонажа появится преемник

Пожилой актер не планирует передавать эстафету.

В сети уже давно циркулируют слухи о том, что в пятой части «Индианы Джонса» у знаменитого археолога появится более молодой преемник в лице героини Фиби Уоллер-Бридж, которая сыграла его крестную дочку. Эту догадку уже опровергал режиссер Джеймс Мэнголд, причем последний раз в достаточно агрессивной форме, а теперь настала очередь центральной звезды. В рамках мировой премьеры многосерийного вестерна «1923», отвечая на вопрос журналиста о готовности передать эстафету, Харрисон Форд заявил буквально следующее:

«Такого не будет. Я просто стараюсь рассказать историю. Вы скоро сами все увидите. И надеюсь, вам понравится».

В любом случае, для пожилого исполнителя «Индиана Джонс и часы судьбы» станет прощальным проектом в рамках этой киносерии, но многие сомневаются, что на этом франшиза закончится, поэтому и появляются разговоры подобного рода. По данным инсайдеров, у Lucasfilm уже есть альтернативный план развития. На ранней стадии находится сериал для сервиса Disney+, где в центре повествования может оказаться наставник легендарного археолога Эбнер Равенвуд.

Как бы то ни было, ясность в данной истории появится лишь после премьеры «Индианы Джонса 5», которая состоится 30 июня 2023 года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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