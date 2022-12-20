Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Книга крови" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

20 декабря 2022 16:57
В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

Шоу о современном Робине Гуде.

В Москве официально подошли к концу съемки многосерийной драмы с рабочим названием «Гнать», ведущие роли в которой сыграли Федор Федотов, Олег Меньшиков и Филипп Янковский. Проектом занимаются студия Good Story Media и онлайн-кинотеатр PREMIER.

В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом ЯнковскимВ Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

Действие развернется в российской провинции, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод, а в 1990-х процветали криминал и рейдерство. Сейчас там все вышло на более цивилизованный уровень, однако главный герой повествования так не считает. Молодому автоугонщику по прозвищу Цыган (Федотов) обновленная система все равно кажется нечестной. Из-за этого протагонист действует по принципу Робина Гуда — угоняет машины исключительно у тех, кто этого заслуживает. Подобных лиц, по его мнению, в городе очень много. Ненависть к богачам вызревает в герое с юных лет, так как в далеком прошлом его отец, работавший на упомянутом заводе, умер как раз из-за таких людей. После того как Цыган пересекается с нынешним владельцем завода Осинским (Янковский) и изгнанным бизнесменом Леонидом Максимовичем (Меньшиков), ситуация принимает для всех неожиданный оборот.

В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом ЯнковскимВ Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом ЯнковскимВ Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

Режиссером «Гнать» выступает Динар Гарипов («Территория»), сценарий написал Георгий Меньшиков («Через поле»). В остальной актерский состав вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко и Екатерина Стулова.

Цифровой релиз состоится в 2023 году.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» Читать далее 19 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение Читать далее 19 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения Читать далее 19 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Related video