В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

В Москве официально подошли к концу съемки многосерийной драмы с рабочим названием «Гнать», ведущие роли в которой сыграли Федор Федотов, Олег Меньшиков и Филипп Янковский. Проектом занимаются студия Good Story Media и онлайн-кинотеатр PREMIER.

Действие развернется в российской провинции, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод, а в 1990-х процветали криминал и рейдерство. Сейчас там все вышло на более цивилизованный уровень, однако главный герой повествования так не считает. Молодому автоугонщику по прозвищу Цыган (Федотов) обновленная система все равно кажется нечестной. Из-за этого протагонист действует по принципу Робина Гуда — угоняет машины исключительно у тех, кто этого заслуживает. Подобных лиц, по его мнению, в городе очень много. Ненависть к богачам вызревает в герое с юных лет, так как в далеком прошлом его отец, работавший на упомянутом заводе, умер как раз из-за таких людей. После того как Цыган пересекается с нынешним владельцем завода Осинским (Янковский) и изгнанным бизнесменом Леонидом Максимовичем (Меньшиков), ситуация принимает для всех неожиданный оборот.

Режиссером «Гнать» выступает Динар Гарипов («Территория»), сценарий написал Георгий Меньшиков («Через поле»). В остальной актерский состав вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко и Екатерина Стулова.

Цифровой релиз состоится в 2023 году.