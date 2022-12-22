Ольга Куриленко и Харви Кейтель сыграют экшен-триллере о похищении

Актриса воплотит мать, которой за ограниченное время нужно спасти своего ребенка.

Ольга Куриленко («Квант милосердия») поработает с Харви Кейтелем («Бешеные псы»). По сведениям Deadline, актеры получили ведущие роли в остросюжетном экшен-триллере «Эффект парадокса» (Paradox Effect). Съемки картины стартуют в Италии в феврале 2023 года.

В центре повествования окажется обыкновенная женщина (Куриленко), которой приходится вступить в неравное противостояние с опасным гангстером (Кейтель), похитившим ее маленькую дочь с целью выкупа. Чтобы спасти ребенка, девушка объединяется с коррумпированным агентом Интерпола, чей сын также находится в заложниках у преступника. Вместе они планируют ограбить различных бандитов, чтобы собрать необходимую для выкупа сумму. На это персонажам отводится всего лишь один час, поэтому малейшее промедление равносильно потери детей.

Снимет фильм режиссер Скотт Вейнтроб («Дом»). Сценарий написали Сэмюэл Бартлетт («Ангел мести»), Андреа Иерволино («Тупики») и Фердинандо Делль’Омо («Рождественские воры»). Исполнительными продюсерами выступают Лука Матрундола, Дэвид Е. Орнстон и Нат Адамс. Производство курирует компания Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.