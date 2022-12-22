Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки-иголки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ольга Куриленко и Харви Кейтель сыграют экшен-триллере о похищении

Ольга Куриленко и Харви Кейтель сыграют экшен-триллере о похищении

22 декабря 2022 11:14
Ольга Куриленко и Харви Кейтель сыграют экшен-триллере о похищении

Актриса воплотит мать, которой за ограниченное время нужно спасти своего ребенка.

Ольга Куриленко («Квант милосердия») поработает с Харви Кейтелем («Бешеные псы»). По сведениям Deadline, актеры получили ведущие роли в остросюжетном экшен-триллере «Эффект парадокса» (Paradox Effect). Съемки картины стартуют в Италии в феврале 2023 года.

Ольга Куриленко и Харви Кейтель сыграют экшен-триллере о похищении

В центре повествования окажется обыкновенная женщина (Куриленко), которой приходится вступить в неравное противостояние с опасным гангстером (Кейтель), похитившим ее маленькую дочь с целью выкупа. Чтобы спасти ребенка, девушка объединяется с коррумпированным агентом Интерпола, чей сын также находится в заложниках у преступника. Вместе они планируют ограбить различных бандитов, чтобы собрать необходимую для выкупа сумму. На это персонажам отводится всего лишь один час, поэтому малейшее промедление равносильно потери детей.

Снимет фильм режиссер Скотт Вейнтроб («Дом»). Сценарий написали Сэмюэл Бартлетт («Ангел мести»), Андреа Иерволино («Тупики») и Фердинандо Делль’Омо («Рождественские воры»). Исполнительными продюсерами выступают Лука Матрундола, Дэвид Е. Орнстон и Нат Адамс. Производство курирует компания Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться  От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться Читать далее 19 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Романтика в большом городе: 8 сериалов для тех, кто любит «Эмили в Париже» Читать далее 20 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
Related video