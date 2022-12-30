На стриминге выходит новогодний спецвыпуск сериала «Зема»

Народный комедийный сериал «Зема» получил праздничный спецвыпуск. В онлайн-кинотеатре Premier новогодний спешиал с подзаголовком «Сказка на районе» доступен для просмотра с сегодняшнего дня, 30 декабря.

Действие развернется в канун Нового года. Незадолго до праздника главный герой встречает в торговом центре Милу (Мила Сайфутдинова), с которой у него не получается завязать отношения. Зема (Семен Молоканов) замечает, что в ТЦ она вешает на мастную елку открытку с желанием — это становится импульсом для очередного приключения. Протагонист решает, что это его шанс. Он крадет записку и читает ее вместе с приятелями. Зёма думает, что если исполнит мечту возлюбленной, то в скором времени у них все наладится. Проблема в том, что метафорическое пожелание Милы парни понимают по-своему.

В дальнейшем Зема и компания ввязываются в целую череду неоднозначных ситуаций и даже пересекаются с местным оскандалившимся мэром в исполнении Яна Цапника. Когда товарищи Земы, Сундук (Денис Сундуков) и Тяпа (Артём Бординов), оказываются в беде, которую можно решить только втроем, протагонист попытается успеть решить все проблемы за одну ночь.

Постановкой праздничного эпизода занимались Леонид Тележинский и сам Молоканов, который является одним из создателей многосерийной комедии.