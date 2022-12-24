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Киноафиша Новости Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?

24 декабря 2022 12:00
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?

Netflix играет в русскую рулетку, запуская сделанный с нуля спин-офф, а мы запасаемся попкорном и проводим по нему краткий ликбез.

 

О чем «Ведьмак: Происхождение»?

О Континенте до Сопряжения сфер – если быть точнее, за месяц до него, – в результате которого непонятным образом воедино слились миры людей, монстров и эльфов, что впоследствии привело к появлению первого ведьмака. События «Происхождения» берут свое начало за 1200 лет до событий флагманского сериала: пока что Континентом правят эльфы, их империя переживает свой золотой век, они достигли небывалых высот и в науке, и в магии, а монстры и люди еще не порушили их дивный мир.

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Три эльфийских королевства – Пришиа, Цинтрея и Дарвен – вот уже более тысячи лет воюют между собой. Эта гражданская война истощила ресурсы Континента и лишь усугубила классовое неравенство. Некогда пострадавшие от этой системы Эйла, Фьялл и Скиан узнают о планирующемся в масштабах всего Континента перевороте, и хотя каждый из них реагирует на эту новость по-разному, все они намерены воспользоваться заговором, чтобы отомстить за себя.

На чем основан «Ведьмак: Происхождение»?

В двух словах – ни на чем. Ни одна из книг Анджея Сапковского, ни одна видеоигра и ни один графический роман не обращались к настолько далекому прошлому Континента. По словам шоураннера «Происхождения» Деклана Де Барры (он также написал два эпизода «Ведьмака»), его всегда расстраивало отсутствие деталей о Сопряжении сфер в литературной вселенной Сапковского и о Континенте до него.

Еще в 2019 году он начал воображать себе мир до появления ведьмаков и, получив в процессе работы над вторым сезоном сериала-флагмана предложение о создании приквела, тут же согласился. Если верить создателям, Де Барра – большой фанат романов Сапковского, поэтому спин-офф он все-таки пытался основывать на «нескольких строчках из книг» и их мифологии, но все-таки нет, «Происхождение» не следует никакой из сюжетных линий романов.

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Деклан Де Барра

В чем нужно разобраться перед просмотром сериала «Ведьмак: Происхождение»?

Сопряжение сфер

Когда состоялась премьера «Ведьмака», Netflix создал невозможной красоты интерактивную карту, на которой можно почитать про разные локации на Континенте, исторические события, упоминающиеся в сериале лишь вскользь, разобраться в слегка запутанных таймлайнах первого сезона и еще много чего. Если на ней вернуться в самое начало хронологии «Ведьмака», то первым событием окажется Сопряжение сфер – что-то вроде Рождества Христова в мифологии «Ведьмака».

Насколько часто Сопряжение упоминается в сериале, настолько мало о нем известно. Героям этой вселенной не ясно ни что именно произошло, ни почему это произошло, ни как связаны с Сопряжением таинственные монолиты. Понятно лишь, что миры монстров, людей и эльфов (которые в мифологии «Ведьмака» являются сферами) каким-то образом слились. Во втором сезоне эту теорию сменяет новая, которую разработал Истредд: как такового сопряжения не было и все дело в монолитах, которые на самом деле являются чем-то вроде проходов между мирами.

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак

Зачем все это понимать? Как упоминалось выше, романы Сапковского и все их производные толком ничего не объясняли ни про Сопряжение, ни про все, что ему предшествовало. А потому создатели «Происхождения» получили творческий карт-бланш – они ограничены лишь незначительным количеством материала из книг. Так что все, что они придумали, с большой долей вероятности повлияет на третий сезон «Ведьмака».

Эльфийские кланы

Чтобы внутренние разборки главных героев стали чуточку понятнее, стоит вникнуть в иерархию эльфийского общества – точнее, его верхушки. Три королевства – три клана: Пришиа – клан Ворона; Цинтрея – клан Пса; Дарвен – клан Змея. В общем, деление из разряда «Игры престолов». Был еще клан Призрака, но его за отказ служить королю Цинтреи почти полностью уничтожили Псы. По сути, кланы – это элитная стража трех королевских семей, которая ни перед кем не отчитывается. Ясное дело, с самого начала подготовки во всех будущих защитниках каждый клан взращивает ненависть к двум другим.

Главные герои

Эйла

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Как дочери главы клана Ворона Эйле с детства было суждено стать частью элитной стражи правителей королевства Пришиа. Однако со временем ей становилось все сложнее мириться с жестокостью, на которую Воронам приходилось идти во имя королевского семейства, и она сменила меч на музыку, став странствующим бардом по прозвищу Жаворонок. Вызвав таким образом гнев со стороны эльфийской империи, Эйла затевает поход в ее центр Цинтрею с целью отомстить.

Фьялл

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Как и Эйле, Фьяллу по праву рождения предстояло стать частью клана Пса, защищающего семейство, правящее Цинтреей, ведь его отец Осфар – его глава. Во Фьялле с детства взращивали война, выбивали из него способность чувствовать, приучали беспрекословно подчиняться приказам, однако его строптивый нрав все же взял верх: за связь с принцессой Мервин Фьялл был изгнан из клана. Он становится вторым участником будущей команды Эйлы, которая получит название «Семь изгнанников».

Скиан

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Когда-то Скиан была частью клана Призрака – группы странствующих эльфов. Теперь же она – последняя из них. В прошлом Скиан принадлежала к клану Ворона, благодаря которому она избежала участи своих соплеменников, – тогда она и познакомилась с Эйлой, обучила ее боевым искусствам и взрастила в ней любовь к музыке. Но спустя годы она живет как отшельник. Эйла обращается за помощью к Скиан, так как уверена, что владеет мечом лучше, чем кто-либо на Континенте. Несмотря на свои сомнения, Скиан все же отправляется с Эйлой в Цинтрею, так как именно там она надеется найти клинок своих предков «Похититель душ».

Синдрил

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Именно Синдрил – придворный маг Цинтреи – обнаруживает древние эльфийские монолиты, которые могут служить проходами между мирами. Однако, узнав, как владыки Цинтреи намерены использовать его находку, Синдрил вскоре начинает жалеть о своем исследовании монолитов. У него также есть сестра-близнец Закаре, с которой его связывает магия, однако в прошлом они по неведомой причине оказались разделены.

Закаре

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Закаре живет в одиночестве в лесу, окруженном болотом и защищенном волшебным туманом, который вынуждает всех незваных гостей переживать их самые страшные кошмары, в результате чего многие из них тонут. Она обрекла себя на такое существование в качестве наказания за некое ужасное заклинание, которое Закаре сотворила вместе со своим братом Синдрилом.

Мельдоф

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Среди «Семи изгнанников» Мельдоф – единственный гном. Гномы жили на Континенте задолго до эльфов, однако с их приходом гномы оказались загнаны в горы. После того как солдаты эльфийской империи убили ее возлюбленного Гвена, Мельдоф, получившая прозвище Безумная за свою непредсказуемость, стала охотиться на виновников. Она восхитительно обращается с оружием – в особенности со своим любимым молотом, получившим свое имя от убитого Гвена.

Каллан

Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Ведьмак: Происхождение

Более известный как Брат Смерть, Каллан возненавидел эльфийскую империю после того, как ее солдаты уничтожили деревню, в которой его когда-то приютили. Свое прозвище Каллан получил благодаря своему длинному списку жертв, чьи жизни он забрал своим любимым оружием – тесаком. Несмотря на темное прошлое, Каллан довольно мягкосердечный – он быстро соглашается примкнуть к походу Эйлы. Кроме того, он влюблен в Закаре, которая смогла увидеть в нем нечто большее, чем Брата Смерть.

Фото: Legion-Media
Алена Попова
Алена Попова
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