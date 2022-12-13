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Киноафиша Новости Netflix приобрел права на игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

Netflix приобрел права на игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

13 декабря 2022 15:00
Netflix приобрел права на игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

Режиссером фильма выступает создатель «Алисы в Приграничье».

Как передает IndieWire, стрим-сервис Netflix приобрел права на игровую адаптацию популярного аниме-сериала «Моя геройская академия», основанного на одноименной манге Кохэя Хорикоси.

Действие «Моей геройской академии» разворачивается в мире, где почти каждый человек обладает врожденными суперсопосбностями (в различных переводах эти способности называют «квирками» или «причудами»). Главный герой — школьник Изуку Мидория, получивший от одноклассников обидное прозвище «Деку» («бесполезный»). Изуку относится к 20% населения Земли, родившимся без способностей. Невзирая на это, он является большим фанатом самого сильного героя на свете, Всемогущего, и мечтает пойти по его стопам. Однажды из-за случайной встречи со своим кумиром он перенимает у него его способности, благодаря чему поступает в академию UA, элитную школу для будущих супергероев.

О разработке фильма было объявлено еще четыре года назад. Режиссером проекта выступает Синсуке Сато, ранее работавший над знаменитым японским сериалом «Алиса в Приграничье». Сценарий игровой адапатции написал Джоби Харольд, принимавший участие в создании «Армии мертвецов» Зака Снайдера и шоу «Оби-Ван Кеноби».

В это же время продолжается выход шестого сезона оригинального аниме «Моя геройская академия». На данный момент зрителям доступны одиннадцать эпизодов из двадцати пяти. Премьера следующей серии состоится 17 декабря.

С момента первой публикации в 2014 году манга «Моя геройская академия» стала одной из самых продаваемых серий японских комиксов в мире: на сегодняшний день она разошлась тиражом в примирено 65 млн копий. Анимационный сериал также получил широкое признание за качественное перенесение стиля Хорикоси на экран и зрелищные боевые сцены.

Фото: Bones
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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