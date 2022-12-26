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Киноафиша Новости Тома Хэнкса всё достало в дублированном трейлере семейного фильма «Мой ужасный сосед»

Тома Хэнкса всё достало в дублированном трейлере семейного фильма «Мой ужасный сосед»

26 декабря 2022 14:40
Тома Хэнкса всё достало в дублированном трейлере семейного фильма «Мой ужасный сосед»

История о сварливом вдовце, чья жизнь внезапно меняется.

Казахская прокатная компания Meloman выпустила дублированный трейлер семейной комедийной драмы с Томом Хэнксом «Мой ужасный сосед». Картина является голливудским ремейком признанной шведской ленты «Вторая жизнь Уве» по роману Фредерика Бакмана.

В центре повествования окажется одинокий вдовец по имени Отто (Хэнкс), чья жизнь потеряла смысл после смерти жены, из-за чего он даже иногда задумывается о суициде. У главного героя очень непростой характер, и он постоянно ворчит на окружающих. Все меняется после того, как по соседству селится молодая пара с двумя маленькими девочками. Сначала Отто скептически относится к новым знакомым, но неожиданная дружба с сообразительной и беременной Марисоль (Мариана Тревино) переворачивает его мир с ног на голову. У пожилого вдовца постепенно возвращается былой интерес к жизни.

Снял фильм режиссер Марк Форстер («Война миров Z», «Волшебная страна»). Адаптированный сценарий написал Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Русалочка»). В остальном касте задействованы Мануэль Рульфо, Рэйчел Келлер, Майк Бирбилья, Келли Ламор Уилсон, Жозефина Линдегор и Камерон Бриттон. Фильм принадлежит студии Sony Pictures.

В ограниченном прокате США фильм стартовал 25 декабря, а широкий релиз запланирован на 13 января 2023 года. В Казахстане картина выйдет 12 января.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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