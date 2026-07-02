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Постер мультфильма Папа, купи пёсика
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Папа, купи пёсика - Трейлер
Киноафиша Фильмы Папа, купи пёсика
2.6

Папа, купи пёсика

, 2026
Россия / анимация, семейный / 6+
Милана отправляется на поиски любимого щенка Диппи, оказавшегося один на один с большим городом.
Билеты Трейлеры
Пойду 30
Не пойду 35
Билеты
Постер мультфильма Папа, купи пёсика
2.6
Билеты
Пойду 30
Не пойду 35
Папа, купи пёсика - Трейлер
Папа, купи пёсика  Трейлер

О фильме

Какой ребенок не мечтает о домашнем питомце? Милана получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом Бинго, крысой Бэнгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей.

В ролях

Вики Шоу
Мари Краймбрери
Александр Ясюкевич
Милана Хаметова
Милана Хаметова
Эльдар Джарахов
Эльдар Джарахов
DAVA
DAVA
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 июля 2026
Дата выхода
2 июля 2026 Россия Атмосфера Кино

Рейтинг мультфильма

2.6
Оцените 26 голосов
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  4008 В жанре «анимация»  415 В жанре «семейный»  390 В фильмах России  786 В фильмах 2026 года  92

Трейлеры мультфильма

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Папа, купи пёсика - Трейлер
Папа, купи пёсика Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Папа, купи пёсика

Киноафиша ИИ 6 июля 2026, 02:09 Дата обновления: 13 июля 2026, 17:49
Отзывы разделились. Сильные стороны: интересный сюжет с поучительным посылом, атмосфера, подходящая для семейного просмотра, возможность смотреть как детям, так и взрослым. Слабые стороны: сомнения по качеству анимации и озвучки, упоминания о том, что фильм создавался ИИ, слабая проработка сценария. Общая оценка вариативна: одни рекомендуют к просмотру, другие — нет. Подойдёт семьям с детьми 6+, ищущим спокойный мультфильм с поучением; любителям традиционной анимации может не понравиться.
Саммари составлено ИИ на основе 18 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Влад Докучаев 29 мая 2026, 21:41
Провал русской анимации. Абсолютно весь трейлер показывает кадры, сделанные нейросетью (даже постер к фильму), из чего можно сделать вывод, что весь… Читать дальше…
Kapikaa Pink 3 июля 2026, 23:26
Фильм ПОЛНОЕ ДЕРЬМО.
Провал Российского кино, я извиняюсь, вы на полном серьёзе выпустили фильм, который полностью сгенерировал ИИ!?...
Я думала,… Читать дальше…
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Pushka в ТРЦ «Клён»
10:20 от 450 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
11:30 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

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«Папа, купи пёсика» в кинотеатрах

Сегодня 17 Завтра 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Папа, купи пёсика»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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