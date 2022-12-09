Руби Роуз, Тайриз Гибсон, Лукас Тилл и Дон Джонсон снялись в боевике о киллерах «Коллектив»

Фильм об отряде благородных линчевателей, которые берутся за опасную миссию.

Студия Yale Entertainment отчиталась о завершении съемок остросюжетного боевика о киллерах под названием «Коллектив» (The Collective), благодаря чему ресурсу Deadline стали известны подробности проекта. Ведущие роли в фильме сыграли Лукас Тилл («Люди Икс: Первый класс»), Руби Роуз («Бэтвумен»), Дон Джонсон («Достать ножи») и звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон.

В центре повествования окажется группа благородных наемных убийц, нацеленных разобраться с крупной организацией по торговле людьми, которую поддерживает общество неприкасаемых миллиардеров. В этой невероятно опасной миссии команда вынуждена полагаться на молодого киллера Сэма Александра (Тилл), который восполняет недостаток опыта врожденной смекалкой — в критических ситуациях протагонист всегда искусно импровизирует. В рамках масштабной операции ему помогают Хьюго (Гибсон) и Лиам (Джонсон) — бывшие оперативники ЦРУ, а ныне мстители-изгои. Противостать персонажам будет коварная менеджер подпольной конторы по имени Дейзи (Роуз).

Снял фильм режиссер Том ДеНуччи («Легендарное ограбление»), а сценарий написали Мэтт Роджерс и Джейсон Джеймс. В продюсерскую команду вошли Джордан Йейл Ливайн, Джордан Бекман и Ричард Свитзер. Релиз «Коллектива» предположительно состоится в 2023 году.