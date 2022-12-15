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Киноафиша Новости Астронавт Адам Драйвер попадает на доисторический аналог Земли в трейлере триллера «65»

Астронавт Адам Драйвер попадает на доисторический аналог Земли в трейлере триллера «65»

15 декабря 2022 10:18
Астронавт Адам Драйвер попадает на доисторический аналог Земли в трейлере триллера «65»

Главного героя ожидает встреча со свирепыми динозаврами.

Кинокомпания Sony Pictures презентовала полноценный трейлер многообещающего научно-фантастического экшен-триллера «65», главную роль в котором сыграл Адам Драйвер. В представленном ролике прояснили смысл названия и обрисовали сюжет.

В центре повествования окажется астронавт по имени Миллс (Драйвер), потерпевший страшное крушение на загадочной планете. Довольно быстро главный герой осознает, что в действительности он таинственным образом застрял на планете, которая соответствует состоянию Земли за 65 миллионов лет до нашей эры. Вскоре Миллс обнаруживает выжившую после крушения девочку и, получив единственный шанс на спасение, герои должны вместе пересечь смертельно опасную местность, переполненную свирепыми динозаврами.

Сняли фильм по собственному сценарию соавторы «Тихого места» Скотт Бек и Брайан Вудс — для творческого дуэта это полнометражный дебют в качестве постановщиков. Исполнительным продюсером проекта выступает Сэм Рэйми («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). В актерский состав также вошли Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности») и Хлоя Коулмэн («Аватар: Путь воды»).

Премьера «65» намечена на 10 марта 2023 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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